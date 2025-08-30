千鳥ノブ（45）が29日放送の、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。吉本芸人の先陣を切ってNHK紅白歌合戦の司会をやってほしいと懇願した相手を明かした。

NHK紅白歌合戦の司会についての話題で、千鳥大悟が「どう選んでるんかな？」とポツリとつぶやいた。麒麟川島明が「NHKさんで長くやっている番組がある（人）」と切り出すと、そこに今田耕司が「そっか、貢献度だ、なるほど」と応じた。大悟が今田に「NHKで…」と振ると今田は「子ども番組と、『ファミリーヒストリー』とか」とNHKでの担当番組について語り、川島が「今田さん、紅白のMCやったことないですよね？」と聞くと、今田は「ないない、ないな」と答えた。

するとノブが「吉本で司会っていないことないですか？」と話すと、今田は「吉本、いないな」と断言し「鶴瓶師匠はある。上沼さんもある」と過去の司会者をあげた。大悟が「有吉さんでしょ」と続け「吉本で一番近いのは…」と振ると川島が「華丸大吉さんは？」とNHK平日の「あさイチ」のMCを務める博多華丸大吉の名前を出した。

出演者からは「あー」と大合唱。ノブは「華大さんは、オレ、マジで言ったんですよ。ホント、吉本の（紅白）初MCしてください。したら後輩たちもできるようになる。あなたたちしかいないんです」と話しというが、「華丸さんは、富士急ハイランドの営業があるばい」と、まさかの“かぶり”の仕事を紹介。川島は「31日。大みそかやってんのよ。（華丸）1人でやってんのよ」と話した。ノブは「（華丸が）僕のルーティンばい。これを崩したら華丸じゃなくなるばい」との反応を明かすと「崩していいよ」とツッコんだ。

紅白司会を切望しているSUPER EIGHT村上信五は「そういう人こそ来る」と太鼓判を押した。