若林有子アナInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/30】TBSの若林有子アナウンサーが29日、自身のInstagramを更新。石垣島でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】若林有子アナ、スラリ二の腕輝くキャミ姿

◆若林有子アナ、キャミワンピ姿で石垣島満喫


若林アナは「少し前に石垣島に行ってきました！」とし、「智子との2人旅」と就職活動時代の同期でフリーアナウンサーの石野智子と旅行したことを報告。黒いキャミソールワンピースを着て笑顔を見せる姿や、鍾乳洞で自撮りをした2ショットが写っている。

この投稿に、ファンからは「眩しい」「可愛すぎる」「自撮り令和流で素敵」「彼女感すごい」「石垣島楽しそうで癒やされる」「笑顔が素敵」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】