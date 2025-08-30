YouTuber¤Ë¤Ê¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÂçÃÀ¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÏª½ÐÅÙ¹â¤á¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¿Íµ¤YouTuber¡¦¤Ë¤Ê¤Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¤Ø¤½½Ð¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û164cm54kg¤ÎÈþ½÷¡¢Ïª½ÐÅÙ¹â¤á¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç
¤Ë¤Ê¤Ë¤Ï¡Ö²Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡×¤È³¤ÊÕ¤Ç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¯¥í¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¤Ø¤½½Ð¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÏª½ÐÅÙ¹â¤á¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö²Æ¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¤Ë¤Ê¤Ë¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥ÇÈäÏª
