¡Ö¤¤¤¶¡¢¤½¤Î¤È¤¡×¤Î¤¢¤é¤æ¤ëºÒ³²¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¡ª
¤¤¤Ä¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ä¿ÍºÒ¡¢»ö¸Î¤Ê¤É¤ÎÈï³²¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÂÐ½èË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸µ¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ°÷¤ÇËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ô¡¹¤Î¥ì¥¹¥¥å¡¼¸½¾ì¤Çµß½õ¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ°÷¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ¤Î¥×¥í¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¼±¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ÉÎÏ¤¬¼å¤¤¿Í¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼ Ãø¡¢¤ß¤¾¤°¤Á¤È¤â¤ä ¥¤¥é¥¹¥È¤Î½ñÀÒ¡Ø¾ÃËÉ¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ°÷¤¬¶µ¤¨¤ë ¤À¤ì¤Ç¤â¤Ç¤¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ÐºÒ¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡Ö±ì¤ÎÆ°¤¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¡Ö¾ï¤ËÄã¤¤»ÑÀª¡×¤ÇÈòÆñ¤·¤è¤¦
¢£²ÐºÒ¤ÎÂÐ½è¡§»ÑÀª¤òÄã¤¯¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¼Â¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤¬¡Ö±ì¡×
²Ð»ö¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï±ì¡Ê°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤ÈÃâÂ©¡Ë¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ì¤Ï¾å¤Ø¾å¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯½¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±ì¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄã¤¤»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¤Ç¸ý¤äÉ¡¤òÊ¤¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢±ì¤ÏÍÆÇ¥¬¥¹¤Î¤¿¤á¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤ÇÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤È¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤¬¤ó¤ÇÄã¤¤»ÑÀª¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ÇÈæ³ÓÅª»ë³¦¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤¬¤ó¤Ç½Ð¸ý¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Äã¤¤»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ï¡¢±ì(¾å)¤È¶õµ¤(²¼)¤Î¶ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃæÀÂÓ¡×¤¬¤¢¤ë
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§¤«¤¬¤ó¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§ÊÉÅÁ¤¤¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë
¢£¡ú½é´ü¾Ã²Ð¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡ª
²ÐºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤«¤éÅ·°æ¤Ë²Ð¤¬¤Þ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤ò¡Ö½é´ü¾Ã²Ð¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë²ÐºÒ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ã²Ð´ï¤ä¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¹¤Ð¤ä¤¯¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¡¼þ°Ï¤Ë²ÐºÒ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡ÊÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¡¿119ÈÖ¡Ë
2¡¡Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ê»ë³¦¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê»þ¤Ë¡Ë
3¡¡½é´ü¾Ã²Ð¤ò¹Ô¤¦¡Ê¾Ã²Ð´ï¤ä¿å¤ò¤«¤±¤ë¡Ë
4¡¡²ÐºÒ¸½¾ì¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë
¢¨ 1¡Á3¡¡²ÐºÒÈ¯À¸¸åÌó1¡Á2Ê¬¡á½é´ü¾Ã²Ð¤ÎÌÜ°Â»þ´Ö
²°Æâ¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó3Ê¬¤ÇÅ·°æ¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤Ë²Ð¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç½é´ü¾Ã²Ð¤Ï¸Â³¦¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤«¤éÈòÆñ¤·¡¢ÅþÃå¤·¤¿¾ÃËÉÂâ¤Ë¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤Þ¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£NG¹ÔÆ°
✕Î©¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë
²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢±ì¤È¶õµ¤¤ÎÁØ¤Î¶ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃæÀÂÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÍÑ°Õ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤È¡¢¤³¤ÎÃæÀÂÓ¤¬Êø¤ì¡¢²¼¤Î¶õµ¤¤ÎÁØ¤Ë¤â±ì¤¬º®¤¶¤ê¡¢»ë³¦¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±ì¤ÏÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Î¤É¤ò¤ä¤±¤É¤¹¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
✕¾å¤Î³¬¤ËÆ¨¤²¤ë
±ì¤¬¿âÄ¾Êý¸þ¤Ë¾å¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏËèÉÃ3¡Á5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃ»µ÷Î¥ÁöÁª¼ê¤¬³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¢£½õ¤«¤ëÌ¿¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
ÊÉÅÁ¤¤¤Ë¸¼´Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤¯Îý½¬¤ò¤¹¤ë¡Ê´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¡Ë
Ãø¡á¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡á¤ß¤¾¤°¤Á¤È¤â¤ä¡¿¡Ø¾ÃËÉ¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ°÷¤¬¶µ¤¨¤ë ¤À¤ì¤Ç¤â¤Ç¤¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Ù