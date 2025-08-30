¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀæÀîÂÙ²Ì¡¢ÀÐÄÍ¾ÍÍø¡¢ºäËÜÍº²ð¤¬¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø¡¡1ÂÇº¹¤ËÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤é¡¡ÀÐÀîÎË¤Ï26°Ì
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Sansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Âè3Æü¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡Ê¡²¬¸©³©²°GC¡á7293¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¡¢ºäËÜÍº²ð¡Ê27¡ájioworks¡Ë¡¢ÀÐÄÍ¾ÍÍø¡Ê22¡á³©²°GC¡Ë¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡1ÂÇº¹¤Î4°Ì¤Ë¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢S¡¦¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡Ê33¡á¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡11°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÃÓÂ¼´²À¤¡Ê¤È¤â¤è¡¢30¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¡£
¡¡¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î8°Ì¤Ë²ÏËÜÎÏ¡Ê25¡áÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¡¢±ÊÌîÎµÂÀÏº¡Ê37¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀîÎË¡Ê33¡áCASIO¡Ë¤ÏÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç26°Ì¡£
¡¡º£µ¨¹ñÆâ½éÀï¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê24¡áELECOM¡Ë¤Ï76¤ÇÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î42°Ì¤À¤Ã¤¿¡£