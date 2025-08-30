ミッキーも大爆笑『イッテQ』ガンバレルーヤの夢のステージに反響＝週間テレビ番組注目度ランキング
●NHKの番組が個人全体上位を占める
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(8月18日〜24日)をまとめた。
○QRコードの誕生秘話に高い関心
この週のランキングは、NHKが強い存在感を示した。個人全体ランキングの上位7位までをNHK番組が占める結果となった。
首位に立ったのは『新プロジェクトX 〜挑戦者たち〜』(注目度70.5%)で、今回は我々の生活に欠かせないQRコードの誕生秘話を特集。デンソーの技術者・原昌宏さんらがわずか2年で世界標準技術を生み出した背景には、囲碁の白黒配置から着想した発想の転換があった。現場の課題解決から芽生えた小さな発明が、どのようにして世界的なイノベーションへと育ったのか――その過程がコンパクトに描かれ、視聴者の関心を集めた。
続く2位の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』(69.0%)、3位の連続テレビ小説『あんぱん』(68.9%)をはじめ、『ダーウィンが来た!』『ファミリーヒストリー』『ブラタモリ』『NHKスペシャル』まで、NHKの看板番組が上位を占めた。
また、夏の特番も個人全体・コアの両ランキングで健闘し、個人全体8位のTBS『ニンゲン観察モニタリングSP』(66.2%)や、9位のテレビ朝日『ザワつく!金曜日 最新特殊詐欺2時間SP』(65.6%)など、特別企画が幅広い層の注目を集めた1週間だった。
○香港ディズニーランドで夢の共演が実現
24日放送の日本テレビ『世界の果てまでイッテQ!』(コア注目度62.8％＝4位)は、ガンバレルーヤが香港ディズニーランドでミッキーとミニーと夢の共演を果たした特別な回となった。これまで世界各国で様々なダンスに挑戦してきたガンバレルーヤだったが、ついにディズニーキャラクターとのパフォーマンスという長年の夢が実現した。
香港ディズニーランド・リゾートの協力により実現したこの企画では、まず2人が中国南部の伝統芸能である広東オペラに挑戦。呼吸法からアクション技まで、先にマスターしたまひるの熱血指導もあって見事に習得。ガンバレルーヤ流の広東オペラショーを披露した。
本題となるディズニーでのパフォーマンスでは、20周年イベントの「パーティー」テーマに沿った1分30秒のダンスに挑戦。ショーディレクターのアンジェラさん、振付師のジョルディーさんとマーヴィンさんの指導の下、ミッキーとミニー、そして10人のダンサーとともに練習を重ねた。
練習時間が3時間と限られていることもあって広東オペラの100倍厳しいダンスレッスンとなったが、2人は見事にパフォーマンスを完成。特に高速ステップの練習では、ミッキーが大爆笑するほど楽しい時間となった。
最終的に「ディズニー・フレンズ・ライブ『キャッスル・パーティー』with ガンバレルーヤ スペシャルパフォーマンス」として、夢のステージを大成功で締めくくった。
●高嶋ちさ子らが特殊詐欺被害の実体験を語る
22日放送の『ザワつく!金曜日 最新特殊詐欺2時間SP』は、「絶対ダマされないぞ! 緊急!特殊詐欺SP」として、昨年末に特殊詐欺被害を告白した高嶋ちさ子の実体験を軸に構成された。
番組では、元特殊詐欺の主犯格として服役し、現在は福祉業界で働く元かけ子が登場し、詐欺の裏側を徹底解説。「詐欺師は〇〇を大事にする」「接触頻度を増やして…」「〇〇は本気の表れ」など、一般の人では知り得ない詐欺師の心理や手法が明かされ、視聴者に強い衝撃を与えた。
また、近藤サトのインターネットショッピング詐欺体験や、パリ五輪柔道女子48kg級金メダリスト・角田夏実が警視庁捜査二課を名乗る人物からの詐欺を未然に防いだエピソードなど、芸能人の実体験が豊富に紹介。
特に注目を集めたのは、ロマンス詐欺の事例で、ハリウッド俳優を騙った詐欺師から愛の告白を受け、7500万円を失った女性漫画家の衝撃的なケースだった。昨今、巧妙化する特殊詐欺被害が急増する中、元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏の解説により、最新の詐欺手口とその対策が明確に示され、多くの視聴者から注目を集める結果となった。
