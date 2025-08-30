日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55＆日曜前7・30）が30日に生放送され、巨人の中山礼都内野手（23）がVTR出演。プロ野球ファンから絶大な人気を誇る大先輩・小林誠司捕手（36）の意外な素顔を明かした。

「アスリート熱ケツ情報」のコーナー。この日のテーマは「焼き肉」だった。

こだわりを聞かれた中山は「よく焼き！」と笑顔で回答。「シーズン中はなるべく。もしものこともあるんで。よく焼くようにしてますね」と、まずは食あたり対策として口に入れる前にしっかり火を通すというプロ意識を披露した。

そして、肉を焼く時には1枚1枚丁寧に焼くのかと聞かれると「丁寧にやりますね。じ〜っと見て。今だ！って」とニッコリ。

逆にバーッ！と肉を網一面に並べる豪快な焼き方をするチームメートは誰なのか聞かれると「誠司さんですね」とし、「誠司さんは割ともう皿でバーンといって。結構パッ！っていっちゃう」と楽しそうな後輩。

そんな愛すべき大先輩の様子を見て内心どう思っているのか聞かれると「うわ！いっちゃったよ！みたいな」とサービストークで笑わせる中山だった。