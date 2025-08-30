Æü°õ¼óÇ¾¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤ËÆ±¾è¡¡»î¸³¼ÖÎ¾¤ò¸«³Ø¡¢µ»½ÑÎÏPR
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï30Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈµÜ¾ë¸©¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤áÌó1»þ´ÖÈ¾¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤ËÆ±¾è¤·¤¿¡£JRÂçµÜ±Ø¤Ç¤ÎÄä¼Ö»þ¤Ë¤Ï¼ÖÆâ¤«¤éJRÅìÆüËÜ¤Î»î¸³¼ÖÎ¾¡ÖALFA¡½X¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò¸«³Ø¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¿¼ÂôÍ´Æó²ñÄ¹¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿·´´Àþ¤Îµ»½ÑÎÏ¤òPR¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¾è¼Ö¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ®¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ALFA¡½X¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖE10·Ï¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼óÁê¤Ï29Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç·úÀßÃæ¤Î¹âÂ®Å´Æ»»ö¶È¤ò½ä¤ê¡¢E10·ÏÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£