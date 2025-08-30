¤¤ç¤¦Åì¡¦À¾ÆüËÜÃæ¿´¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡¡»°½Å¡¦·¬Ì¾¤äºë¶Ì¡¦·§Ã«¤Ç40¡î°Ê¾å¤òµÏ¿
30Æü¤âÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å¸©¡¦·¬Ì¾¤äºë¶Ì¸©¡¦·§Ã«¤Ê¤É¤Ç¤Ï40¡î°Ê¾å¤Î½ë¤µ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©¡¦·¬Ì¾¤Ç40.5¡î¤È¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤Î½ë¤µ¤òµÏ¿¡£ºë¶Ì¸©¡¦È·»³¤Ç40.3¡î¡¢·§Ã«¤ä¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦ÉÍ¾¾¤Ç¤â40.2¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç39.1¡î¡¢¹ÃÉÜ¤Ç38.7¡î¡¢Á°¶¶¤Ç38.6¡î¡¢µþÅÔ¤Ç38¡î¤òµÏ¿¡£Á´¹ñ230ÃÏÅÀ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï38.5¡î¤Èº£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ç¡¢38¡î°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
31Æü¤âÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç40¡î¡¢´ôÉì¤Ç39¡î¡¢¹ÃÉÜ¤äµþÅÔ¡¢Âçºå¤Ç38¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç37¡î¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ËüÁ´¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£