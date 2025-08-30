¡Ö¼ñÎ¤¤È·ëº§¡×»°»³Î¿µ±¤ËÈø¤ò°ú¤¯¡È1²¯±ß¤¤¤¿¤À¤¡ÉÁûÆ°¡¡ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¼ýÆþ¤âºÊ¤¬¡È³Ê¾å¡É¤ÇÊú¤«¤ì¤ë¡È°ÍÂ¸¡É¤Ø¤ÎÉÔ°Â
¡¡½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¤¬¡¢8·î29Æü¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤ÎInstagram¤ËÊó¹ð¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¼ñÎ¤¤¬Âè1»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï·ëº§¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£X¤Ç¤Ï¡¢»°»³¤Ø¤Î¿´¤Ê¤¤À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ô»Å»ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÀ¸°ÂÂÙ¤À¤Ê¡Õ
¡Ô¥¦¥Á¤¬¿Æ¤ä¤Ã¤¿¤é²áµî¤Î½÷¤Î¤¤¤¶¤³¤¶ÏÃ¤è¤ê»°»³Î¿µ±¤Î¶â¸¯¤¤¤Î¹Ó¤é¤µ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Ê¤¡¡£¼ã´³25¡¢6ºÐ¤Ç¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âµé¼Ö¤È¤«ÏÓ»þ·×¤òÈà½÷¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤ä¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤·¡¢¼õ¤±¤È¤é¤Ø¤ó¤ä¤ó¡Õ
¡¡Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»°»³¤Î¡È°ÍÂ¸ÂÎ¼Á¡É¤ä¡È¶âÁ¬´¶³Ð¡É¤Ø¤Î»ØÅ¦¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð5·î¤Ë¤â·ëº§¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î4·î¡¢»°»³¤µ¤ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢»°»³¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿YouTuber¤ÎR¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¹âµé¼Ö¤ä·î200Ëü±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤Ê¤É¡¢Ìó1²¯±ß¤ò»°»³¤µ¤ó¤Ë¹×¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢º§Ìó¤òÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±SNS¤Ç¤Ï¡¢»°»³¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È1²¯±ß¤¤¤¿¤À¤ÃË»Ò¡É¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤¬Â³½Ð¡£»°»³¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇ§¤á¡¢Øò²ù¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËµÙ»ß¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¼ñÎ¤¤ÎÉã¿Æ¤Î¿åÃ«Ë¤È¡¢Êì¿Æ¤Î°ËÆ£Íö¤¬·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ±ü¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¡ÈÀ¿°Õ¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤«¤ê¤Ë»°»³¤¬³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢2023Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½çÄ´¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀõ¤¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¼ýÆþ¤â¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤¹¡£»°»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¡È³Êº¹¡É¤òËä¤á¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°ìÅÙ¼º¤Ã¤¿¿®ÍÑ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£