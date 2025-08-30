クリスピー・クリーム・プレミアム新作♡ジェイアール名古屋タカシマヤ限定ドーナツ

秋の訪れとともに楽しめる、贅沢な限定ドーナツが登場します。クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンが展開する「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋」から、ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定で「ラムレーズンあんバター」と「パンプキン ミルク」の2種が2025年9月1日より期間限定販売♡ ここでしか味わえないリッチな味わいで、秋のおやつ時間がぐっと華やぎそうです。

ラムの香り広がる大人のあんバター

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 ラムレーズンあんバター」は、芳醇なラムの香りが広がる“大人な味わい”が魅力のドーナツ。

風味豊かな小倉あんを丁寧に絞り、ラムの香りをまとったレーズンをトッピング。さらにコク深いバターをふわふわの生地でサンドし、和と洋の絶妙なハーモニーを演出します。

価格は389円（税込）、販売期間は2025年9月1日（月）から12月上旬予定。濃厚な香りと味わいに、思わずうっとりしてしまいそうです。

秋の味覚♡かぼちゃ香るパンプキン ミルク

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 パンプキン ミルク」は、秋の味覚“かぼちゃ”を贅沢に使ったドーナツ。

軽やかなホイップクリームをサンドした生地の上には、ほくほくとした甘みが広がる北海道産かぼちゃあんをぐるりと絞り、仕上げにキャンディングアーモンドとパンプキンシードをトッピング。

ダブルのクリームがリッチに溶け合う、秋らしい優しい甘さが魅力です。価格は389円（税込）、販売期間は2025年9月1日（月）から11月上旬予定。数量限定なので、早めにチェックしてみてください♪

秋だけの贅沢ドーナツでほっとひと息

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋」から登場する2つの新作は、ジェイアール名古屋タカシマヤ店でしか味わえない特別な限定メニュー。

ラムの芳醇な香りを楽しむ大人のあんバターと、かぼちゃのやさしい甘さが広がるパンプキン ミルク。どちらも秋にぴったりの味わいで、自分へのご褒美にも、大切な人とのシェアにもおすすめです。

季節の移ろいを感じながら、特別なひとときを楽しんでみませんか♡