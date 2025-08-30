¶¶²¼Å°»á¡¢¹¾Æ£Á°ÇÀÁê¤Î¡È¥³¥áÂÐºö¡É¿·ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×½¢Ç¤¡Ö¤¤¤¤¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤äÂçºå»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ20Ê¬¡¢Àµ¸á¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¾Æ£ÂóÁ°ÇÀÁê¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡ÖÇÀ¶È¹½Â¤Å¾´¹¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¹¾Æ£»á¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¹ñÌ±¤¬¥³¥áÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¤Ç¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¹¹Å³¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹¾Æ£»á¤¬¿·¤¿¤Ê¥³¥áÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ï¤º¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¥ê¥ó¥´¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤Î¤Ê¤µ¡ª¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¥»¥ó¥¹¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤é¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¤¤¤¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤ÎÊý¤À¤«¤é¡Ø²þ³×¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¹¾Æ£»á¤Ï¡Ë¥Ð¥ê¥Ð¥êÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ò²ñÄ¹¤ÎÊý¤Ë¿ø¤¨¤Æ¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤È¤«ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊµÄÏÀ¤òÀï¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤¬·è¤á¤ê¤ã¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î·èÄê¤¬¡¢¹¾Æ£¤µ¤óÂ¦¤ÎÊý¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¾®Àô¤µ¤óÂ¦¤ÎÊý¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¾®Àô¤µ¤óÂ¦¤ÎÊý¤Ë·è¤á¤ì¤Ð¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÇÀ²È¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Æ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤µ¡¢·ë¹½¤ß¤ó¤Ê¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤µ¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤ªÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£