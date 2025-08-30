ハイウェイ情報ターミナル「全面休止」へ

NEXCO東日本は2025年8月29日、SA・PAにある「ハイウェイ情報ターミナル」を9月から管内全域で順次休止すると発表しました。

【え…やめちゃうの？】これが大型モニターの“代わり”です（画像）

ハイウェイ情報ターミナルは、管制センターから発信するリアルタイムの道路交通情報を表示する場です。この機能を持つSA・PAは、標識で「i」のマークが掲げられています。なかには大型モニターを有するエリアもありますが、このモニターも停止される見込みです。

すでに6月から北海道・東北エリアのSA・PAでハイウェイ情報ターミナルの運用を休止していましたが、それを全域に拡大することとなりました。

代わりに、NEXCO東日本は「ドラとら」こと「ドライブトラフィック」の利用を呼びかけています。これはスマートフォンなどでリアルタイムの道路交通情報や渋滞予測、工事規制予定、事故による通行止めの解除見込みなどの情報を提供するサービスで、日本語を含む5か国語に対応しています。

ハイウェイ情報ターミナルの運用を休止し、「利便性の高い『ドラとら』での情報発信一元化を図る」狙いがあるといいます。

こうなると、SA・PAの案内標識で示す「i」の機能は、実質的に失われることとなります。しかし、NEXCO東日本によるとあくまで“休止”であって廃止ではないため、標識の「i」の表示は残すと話していました。