女優の松たか子（48）が30日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。共演中の人気俳優について「何考えてらっしゃるか分からない」ともらす場面があった。

現在、放送中のテレビ朝日系連続ドラマ「しあわせな結婚」に出演中の松。同作に続き、この秋上演の舞台「雨の傍聴席、おんなは裸足…」（宮藤官九郎作・演出）でも、俳優の阿部サダヲを共演する。

松は「今年もうずっと阿部さん」と笑いつつ、「ドラマも、ドラマもまだちょっと放送はやってますけど。ドラマの撮影後半ぐらいで“そろそろ飽きてきてますか？”って言いながら、程よい距離を感じながら、まあ年末まで持っていけたらなと。本当にいい意味で距離感を保ちながらやっていくと思います」と話した。

舞台の稽古はまだ始まっておらず、脚本も届いていないといい、「阿部さんもやっぱりお芝居になると、バーッてテンションが爆発する方。普段は穏やかな方なので、そういう感じの稽古場になるんじゃないですかね」と松。これに、パーソナリティーの「サンドウィッチマン」伊達みきおは「この間、1日中ロケ一緒にしてたんですけど、そんなに穏やかじゃなかったです」と反論。富澤たけしも「普段から、その時も言ってましたけど、なんか企んでる」と指摘すると、松も「感じしますね」と苦笑。伊達の「常にほくそ笑んでる」という言葉にも、松は「ほくそ笑んでる、本当に」と笑った。

富澤は「企んでる、悪いことずっと考えてんだろうなっていう」と話すと、伊達も「あそこで転べばいいのに、みたいなことをずっと言ってるんですね」。これに松も「確かにそうですね、そう想像できる感じが」としつつ「何考えてらっしゃるか分からないです。でも、連続ドラマで長く一緒にいて、平和が一番っていうお考えっぽいなっていうのは。でも、根っこにある悪い企み感はにじみ出ちゃうみたいな。ちょっと顔にね、出ますね」と話した。