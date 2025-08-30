「タケは火山」「この日本人はほぼ止められない」新生ソシエダの“起爆剤”となった久保建英を番記者が絶賛！去就については「頭の中は…」【現地発】
タケ・クボ（久保建英）は火山だ。時には穏やかに見えるが、常に活力を保ち、いつでも爆発する準備ができている。その瞬間、この日本人はほぼ止められない選手へと変貌する。
フットボールにおいて大胆不敵なメンタル、爆発的なスピード、左右どちら側からでも相手の脅威になるドリブルを併せ持ったウイングほど、美しくスペクタクルなものはほとんどない。レアル・ソシエダの試合で最も目を奪われるのは、タケの闘志に火が付き、チームを背負い、ボールを要求し、勢いに乗ってプレーしている時だ。急激に加速してDFを置き去りにし、観客を熱狂させる瞬間だ。
それがタケの真骨頂だ。そして彼がその輝き、度胸、モチベーションを持って今シーズン、スタートを切ったことを目の当たりにすることは、プレーに集中し、頭の中はソシエダのことだけでいっぱいで、この夏、移籍市場が閉まるまであと３日あるとはいえ、ドノスティアを離れる意思がまったくないことを示している。
今夏のジャパンツアー中に、あるクラブの幹部はこう語っていた。
「今年はワールドカップに繋がるシーズンだ。どのチームにとってもワールドカップでスターダムにのし上がる可能性のある選手を抱えることが非常に重要になる。なぜなら彼らはメンバー入りを果たし、それぞれの代表で重要な役割を担うために、猛烈な勢いでプレーするだろうからだ」
タケは、自身のキャリアに関する戦略的な決断において、非常に賢明であることを示してきた。常に野心的で、大きなことを成し遂げたいという願望を隠さなかった。残念ながら、それは遅かれ早かれソシエダから移籍する一歩を踏み出すことを意味する可能性が高いが、だからこそ今シーズンが重要な１年になり、自分の翼を存分に広げるのにここ以上の場所がないことを、彼は十分に認識している。
２−２の引き分けに終わったとはいえ、エスパニョール戦でも、タケはこれ以上求めることはほとんどないというプレーを見せた。もしあるとしたらもっと正確にゴールを狙うことくらいだろうか。それ以外はすべて良かった。
セルヒオ・フランシスコ監督が、前任者のイマノル・アルグアシルが好んだように、サイドに閉じ込めて１対１の突破力にそのプレーを特化するのではなく、中央に進入する動きを多用することを望んでいることは明らかだ。
開始５分、タケの縦突破からのクロスボールを起点にアンデル・バレネチェアの決定機が生まれると、８分には今度は自らチャンスを迎え、鋭い切り返しでDFを振り切って右足を振り抜いたが、シュートはGKの正面を突いた。
２点ビハインドで迎えた後半、昨シーズンならそのまま敗色ムードが漂ったであろう展開で、チームにエネルギーをもたらしたのはやはりタケだった。とりわけ69分、ライン間にポジションを取っていたオジャルサバルの足元にピタリとつけて、直後のオーリ・オスカルソンの同点ゴールの起点となったスルーパスは素晴らしかった。
今回はフランシスコは途中交代せずに最後までプレー。86分には新加入のゴンサロ・ゲデスがタケとのワンツーからフィニッシュまで持ち込んだが、シュートは大きく枠を外れた。
ソシエダには何か変化が起きている。縦を意識してダイレクトにゴールを目指し、横パスで時間を無駄にしなくなっている。そしてそのチームに火をつける存在となっているのがタケだ。
取材・文●ミケル・レカルデ（ノティシアス・デ・ギプスコア）
翻訳●下村正幸
【動画】同点弾の起点に！番記者が称賛した久保のスルーパス
