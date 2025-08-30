【ネコ漫画】夫婦で描く保護猫との1486日！愛猫の成長に「ありがとう」と感謝する日々を綴る【作者に聞く】
猛暑の週末はお家でのんびり漫画三昧…！夏休み特集として、2025年上半期によく読まれた漫画をあらためて紹介！
小中学生向け教育コンテンツや学習アプリを制作する「ミライノ制作所」を運営している、システムエンジニアの夫・じぇふさんと、イラストレーターの妻・未来(みき)(@MikiTainaka)さん。その「ミライノ制作所」のX(旧Twitter)では仕事のことだけでなく、保護猫と夫妻との日々を綴った漫画日記も投稿しており、注目を浴びている。
■愛猫のかわいらしさ全開、保護猫の寧々子
作者の未来さん夫婦は保護猫「寧々子」が初めての猫だといい、保護猫を引き取ろうと思ったきっかけは「猫特集の本やテレビで保護猫の存在を知っていたので『迎えるなら保護猫！』と決めていました。初めての猫なので、保護猫講習をしてくれたり猫の飼い方について教えてくれる施設を探していたのですが、安心して相談できる施設と担当の方に出会えたので、通い続けて実際に迎えることにしました」と話してくれた。
保護猫講習とは保護猫の現状を知ったり、最後までお世話できるかを再確認したり、定期健康診断やワクチン接種、病気についてなどを多岐にわたって猫との生活を教わる講習だと言い、猫を迎えるにあたって大切なものだという。ほかにもマイクロチップと避妊去勢の必要性、ごはんの量、トイレのしつけ、災害時の同行避難なども教えてくれるようだ。
漫画だけでなく写真も実際の写真も見ることが出来る本作だが、ストレスにならないよう撮る枚数も数枚にしているのだという。視線を外しながら観察して撮影するとバレていないと思うのか不思議な行動をしたりすると教えてくれた。
漫画の最後は「ありがとう」の言葉で締めくくられており、読むたびに温かい気持ちになれるのも本漫画の魅力だ。ぜひ1度読んでみて欲しい。
取材協力：未来@猫と教育とアプリ制作(@MikiTainaka)
