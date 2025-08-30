´äºêÎÉÈþ¡¡·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Ï»Ð¡¦¹¨Èþ¤ÎÌÔÀâÆÀ¤«¤é¡Ö¿Æ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤¦¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤Î´äºêÎÉÈþ¡Ê64¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¡¾¼ÏÂ¥â¡¼¥ì¥ÄÅ·¹ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë»Ð¤Î²Î¼ê¡¦¹¨Èþ¡Ê66¡Ë¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ð¤Î¹¨Èþ¤Ï75Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡×¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÎÉÈþ¤Ï80Ç¯¡¢»Ð¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¾ì¡£»ÐËåÆ±»þ½Ð±é¤Ï¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¹¨Èþ¤ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎÉÈþ¡£»Ð¤¬»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¤ÎÀèÀ¸¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò´õË¾¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹¨Èþ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¹¨Èþ¤Ë¸À¤¤¤Ä¤±¤Æ¡¢¹¨Èþ¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢²¿¤Ç²Î¤ò½¬¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¹¨Èþ¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£¡Ö»Å»ö¾ì¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÎÉÈþ¤¬¡Ë¤ªÂæ½ê¤Î¤È¤³¤í¤Çµã¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È»ä¤â²Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢»ä¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¡£ÎÉÈþ¤ÎÎÞ¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¡¢¹¨Èþ¤Ï¡Ö¡È²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍ¯¤½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿Æ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤¦¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÀ¨¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¡£¡È¤¹¤°¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿Æ¤òÀâÆÀ¡£ÎÉÈþ¤Ï¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£