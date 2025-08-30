「競争が激化している」「彼の大ファンだが…」イングランド代表のトゥヘル監督、アレクサンダー＝アーノルド選外の理由を説明。過去には守備面に疑問「規律や努力を重視していない」

「競争が激化している」「彼の大ファンだが…」イングランド代表のトゥヘル監督、アレクサンダー＝アーノルド選外の理由を説明。過去には守備面に疑問「規律や努力を重視していない」