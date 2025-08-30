「競争が激化している」「彼の大ファンだが…」イングランド代表のトゥヘル監督、アレクサンダー＝アーノルド選外の理由を説明。過去には守備面に疑問「規律や努力を重視していない」
現地８月29日、トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表が９月に行なわれる2026年ワールドカップ欧州予選を戦うメンバー24人を発表した。
デクラン・ライスやハリー・ケインら主力が順当に選出された一方で、今夏にリバプールからレアル・マドリーに移籍したトレント・アレクサンダー＝アーノルドは落選。『FOTMOB』によると、指揮官はその理由を次のように説明している。
「私がトレントの大ファンであることは間違いない。才能と個性があるビッグプレーヤーであり、常に候補に挙がる。だが、今回はリース・ジェームズとティノ・リブラメントを選んだ。競争が激化している」
アレクサンダー＝アーノルドは６月に行なわれたセネガル戦で出番がなく、トゥヘル監督に「彼が攻撃に大きく依存し、守備の規律や努力をそれほど重視していない場面が見受けられる。イングランド代表でも影響力を発揮したいなら、守備の部分を真剣に受け止めなければならない」と守備面を指摘されていた。果たして今後、代表復帰はあるのか。
６日にアンドラ、９日にセルビアと対戦するイングランド代表のメンバーは以下のとおり。
▼GK
ジョーダン・ピックフォード（エバートン）
ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
▼DF
リース・ジェームズ（チェルシー）
マーク・ゲイ（クリスタル・パレス）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
ダン・バーン（ニューカッスル）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ）
マイルズ・ルイス＝スケリー（アーセナル）
ティノ・リブラメント（ニューカッスル）
ジェド・スペンス（トッテナム）
▼MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
モーガン・ギブス＝ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ）
デクラン・ライス（アーセナル）
▼FW
ハリー・ケイン（バイエルン）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）
オリー・ワトキンス（アストン・ビラ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
