¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡¡¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹£Í£á£ò£é£á¤òÇË¤ê£´¾¡ÌÜ¡ª¡ÖÍ¥¾¡¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÁ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡Ê£²£°¡Ë¤¬¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Î£Í£á£ò£é£á¡Ê£²£µ¡Ë¤ò·âÇË¤·£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç·ãÆÍ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£³¾¡£±ÇÔ¾¡¤ÁÅÀ£¶¤ÎµÝ·î¤Ï¡¢£²¾¡£²ÇÔ¾¡¤ÁÅÀ£´¤Î£Í£á£ò£é£á¤È½éÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤éÍî½ñ¤¤µ¤ì¤¿µÝ·î¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ìÄ©È¯¤µ¤ì¤ë¤È·ãÅÜ¡£¾ì³°Àï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈµÝ·î¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤¤°µÅÝ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¥í¡¼¥×¤Ë£Í£á£ò£é£á¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¡¢Íî½ñ¤¼Ì¿¿¤ÎÆþ¤Ã¤¿³Û±ï¤ÇÆ¬Éô¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£¶Ê¬²á¤®¤«¤éµÝ·î¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥È¥é¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤òÈ¯¼Í¤µ¤»Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤ÏµÝ·î¤¬ÆÀ°Õ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·è¤á£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢µÝ·î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿£Í£á£ò£é£á¤«¤é¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ½ªÎ»»þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤¿µÝ·î¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ£¹¤ÇÆ±¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎÎÓ²¼»íÈþ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¼¡ÅÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¹Ô¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê£²»î¹çÉ¬¤º¾¡Íø¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë£¹·î£±£´Æü¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¼ã¤Àï»Î¤¬²Æ¤Î±É´§¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£