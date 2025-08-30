誓いが現実になるシーズンへ。



レバンガ北海道は30日、札幌市の赤れんがテラスでTIPOFFイベントを行いました。

今シーズンのユニフォームに身を包んだ13人の選手全員が初めてファンたちの前に勢ぞろい。選手たちはそれぞれ今シーズンの抱負を発表しました。

今シーズンの補強の目玉である富永啓生選手がしたためた抱負は「CS出場‼」。

Bリーグのチャンピオンを決定するCS（チャンピオンシップ）にレバンガは過去9シーズン、進出したことはありませんが今季は富永選手に加え、元NBAプレーヤーのジャリル・オカフォー選手らを積極補強。10年越しの悲願を叶える体制は整っています。

その上で富永選手は「チームの勝利にはみなさんの声援が必要です。一緒に戦っていきましょう」と呼びかけました。

レバンガ所属13選手の中で最長となる4シーズン目を迎える、ドワイト・ラモス選手。

今季新加入のオカフォー選手は高校時代のチームメイトであり、加入が決まった際にはとても心が躍ったと言います。頼もしい仲間を得たラモス選手の抱負は「Rise（上がる）」。自身のスタッツやパフォーマンスだけでなく、チームの順位をしっかり上げていきたいという思いが込められました。

地元・北海道湧別町出身の関野剛平選手の抱負は「勝ちに拘る（こだわる）」です。

「毎年言っている抱負なのですが、こんなに応援してもらっている以上勝たないといけない」

関野選手はBリーグ初年度に特別指定選手としてレバンガに加入。他クラブを経てクラブ復帰3季目になります。レバンガの歴史を知るベテランも新シーズンに向けて闘志を燃やしています。



レバンガは9月にプレシーズンゲームを重ね、10月4日(土)にアウェーで名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの開幕戦を迎えます。

