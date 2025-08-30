空席だったレジェンド背番号を着用へ! ライプツィヒの22歳MFシモンズがトッテナムに移籍
トッテナムは29日、ライプツィヒからオランダ代表MFシャビ・シモンズ(22)を獲得したと発表した。
イギリス『スカイ・スポーツ』によると、移籍金は5100万ポンド(約101億円)。契約期間は5シーズンで、2年間の延長オプションも付いている。背番号は、ロサンゼルスFCへ移籍した元主将FWソン・フンミンが着けていた7番に決まった。
シモンズはユース時代にバルセロナからパリSGへ渡り、2021年2月に17歳でトップチームデビュー。その後、PSVでのプレーを経て、2023年7月にパリSGからライプツィヒへ期限付き移籍した。
ライプツィヒでは左右のウイングや攻撃的MFを主戦場に活躍。昨季もレンタルでドイツクラブに所属し、今年1月に完全移籍が発表されていた。
シモンズはトッテナム加入にあたり、クラブ公式サイトを通じて「本当に嬉しくて、早くプレーを始めたいと思っている。長い間夢見てきた。素晴らしいクラブだし、監督に会った時、すぐにここが自分にぴったりの場所だと分かったんだ」とコメントしている。
続けて「チームに創造性をもたらすと同時に、ハードワークと規律も大切にしていきたいと思っている。チームのため、ファンのため、勝利をつかむために、できることは全てやりたい」と決意を示した。
イギリス『スカイ・スポーツ』によると、移籍金は5100万ポンド(約101億円)。契約期間は5シーズンで、2年間の延長オプションも付いている。背番号は、ロサンゼルスFCへ移籍した元主将FWソン・フンミンが着けていた7番に決まった。
シモンズはユース時代にバルセロナからパリSGへ渡り、2021年2月に17歳でトップチームデビュー。その後、PSVでのプレーを経て、2023年7月にパリSGからライプツィヒへ期限付き移籍した。
シモンズはトッテナム加入にあたり、クラブ公式サイトを通じて「本当に嬉しくて、早くプレーを始めたいと思っている。長い間夢見てきた。素晴らしいクラブだし、監督に会った時、すぐにここが自分にぴったりの場所だと分かったんだ」とコメントしている。
続けて「チームに創造性をもたらすと同時に、ハードワークと規律も大切にしていきたいと思っている。チームのため、ファンのため、勝利をつかむために、できることは全てやりたい」と決意を示した。