美麗-Bi-ray-が、8月30日に東京・港区のグランドハイアットで行われている＜EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI＞のブレックファーストショーに出演し、新曲「Your Jealousy」を初披露した。

◆美麗-Bi-ray- 動画

同曲はデビュー曲に続き、YOSHIKIが作詞・作曲・プロデュースを手がけた。ポップで華やかなダンスナンバーで、「嫉妬を恐れず輝きの証として受け止める」というメッセージが込められているという。

さらに美麗-Bi-ray-は、9月5日にデビュー曲「Butterfly」のアコースティックバージョンを配信リリースするが、同時にミュージックビデオも公開される。繊細なアレンジによって歌声が際立ち、楽曲の持つドラマ性やメロディの美しさが強調されているという。ミュージックビデオは、YOSHIKI自らが監督を務め出演者には映画『BRIDE HARD』で主演を務めるレベル・ウィルソンをはじめ、アンナ・キャンプ、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ、ジジ・ズンバド、コリーン・キャンプらハリウッド女優が名を連ね、プロデューサーのYOSHIKI自身も登場するとのことだ。

◾️「Butterfly」 配信：https://biray.lnk.to/Butterfly