¡ÚDeNA¡ÛÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬ÍèÆü½é¥¢ー¥Á¡ª¤·¤«¤·¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÇ´¤ì¤ºµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬ÍèÆü½é¥¢ー¥Á¡ª¡Ãhttps://youtu.be/NbYUxiTxR-4
¡ã2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥×¥íÌîµå DeNA 8-9 ÃæÆü¡÷²£ÉÍ¡ä
3°Ì¡¦DeNA¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢Âç³Ø»þÂåÆóÅáÎ®¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê29¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤Ë¡£
¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë°ì¿¶¤ê¤Ç¡¢ÃæÆü¡¦ÌøÍµÌé¡Ê31¡Ë¤«¤éÍèÆü½é¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ÏÇ´¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢6²ó¤ËÆ±ÅÀ¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸åÂ³¤â¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢DeNA¤Ï8ÂÐ9¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¢£ÀÕÇ¤Åê¼ê
¡Ú¾¡Åê¼ê¡ÛÇßÌî (2¾¡1ÇÔ)
¡ÚÇÔÅê¼ê¡Û°ËÀª (0¾¡4ÇÔ5S)
¡Ú¥»ー¥Ö¡Û¾¾»³ (37S)
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡ÚÃæÆü¡ÛÌø¡¢Æ£Åè¡¢À¶¿å¡¢ÇßÌî¡¢¾¾»³ - ÀÐ°Ë¡¢²ÃÆ£¾¢
¡ÚDeNA¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢µÜ¾ë¡¢ºäËÜ¡¢°ËÀª - »³ËÜ
¢£ËÜÎÝÂÇ
¡ÚÃæÆü¡Û¾åÎÓ 15¹æ(4²óÉ½¥½¥í)¡¢¥Ü¥¹¥éー 11¹æ(9²óÉ½2¥é¥ó)¡¢²ÃÆ£¾¢ 1¹æ(9²óÉ½¥½¥í)
¡ÚDeNA¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó 1¹æ(2²óÎ¢3¥é¥ó)¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó 7¹æ(8²óÎ¢2¥é¥ó)¡¢ÀÐ¾å 1¹æ(9²óÎ¢2¥é¥ó)