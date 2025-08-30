¥Á¥ç¥³¥×¥éÄ¹ÅÄ¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î»×¤¤½Ð²óÁÛ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë27¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¬¤»¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤ÎºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥·¥½¥ó¥Ì¤È¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡£¤¢¤ì¤¬¥Þ¥¸¤Ç¡¢¤â¤¦Â¿Ê¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£1°Ì¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2014¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤¬Í¥¾¡¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£NSC¤ÎÆ±´ü¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥½¥ó¥Ì¤È¤È¤â¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÇä¤ì¤ëÁ°¤Î¥É¥¥É¥¤â¤¢¤ë¤·¡£2ÁÈ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê·è¾¡¤Ç¡Ë¤¢¤½¤³¤Î2ÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£