¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¿ÀµÜ¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªº£µ¨11¹æ¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤â¡¢È¿·âµÚ¤Ð¤º¥Áー¥à¤ÏÇÔÀï
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªº£µ¨11¹æ¥Ûー¥à¥é¥ó¡Ãhttps://youtu.be/nS-oYdkTg-k
¡ã2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥×¥íÌîµå ¥ä¥¯¥ë¥È 2-4 ¹Åç¡÷¿ÀµÜ¡ä
¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤¬¿ÀµÜ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
7²óÎ¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï7ËÜÌÜ¡¦º£¥·ー¥º¥ó11¹æ¤È¤Ê¤ë°ÕÃÏ¤Î¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£
9²ó¤Ë¤ÏßÀÅÄÂÀµ®¡Ê24¡Ë¤«¤é¤â°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£2ÂÐ4¤Ç¹Åç¤ËÇÔÀï¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾¡Íø¤·¤¿¹Åç¤ÏDeNA¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥êー¥°3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÕÇ¤Åê¼ê
¡Ú¾¡Åê¼ê¡Û¿¹ (6¾¡5ÇÔ)
¡ÚÇÔÅê¼ê¡Û¹âÍü (2¾¡4ÇÔ)
¡Ú¥»ー¥Ö¡Û¿¹±º (2¾¡3ÇÔ10S)
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡Ú¹Åç¡Û¿¹¡¢ÅçÆâ¡¢¿¹±º - ºäÁÒ
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÍü¡¢¾¾ËÜ·ò¡¢ÌÚß· - ¸Å²ì
¢£ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¹Åç¡Û
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å 11¹æ(7²óÎ¢¥½¥í)¡¢ßÀÅÄ 1¹æ(9²óÎ¢¥½¥í)