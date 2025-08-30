女優でタレントのMEGUMI（43）が30日放送のフジテレビ「週刊フジテレビ批評」（土曜前5・30）に出演し、スペインとの2拠点生活について語った。

「去年9月ぐらいから」東京とスペイン・バルセロナでの2拠点生活をスタート。「精神的にも体力的にもかなりどん底みたいなタイミングがあって、そこでたまたまスペインに行くことがあって。めちゃくちゃ日々ムクムク元気になって“ああ、まだやっていけるかもしれない”って泣いたんですよ」ときっかけとなった出来事を明かす。

「海外に行ってそんなの人生で初めてで、ここだったら住めるかもしれない」と思ったという。スペインは「大人の人がめちゃくちゃ元気」だと感じたそうで、「割と日本は大人になってくるとなんとなくネガティブになっちゃうじゃないですか、いろんな問題が増えるってことにフォーカスして。（スペインは）50代60代70代の方もビーチに行ってビキニで楽しんでて。音楽が鳴ってるところに行ったら踊ってる大人の方もいて。こういう生き方ってあるんだみたいな。衝撃的だったけど、自分も年をとって目指せるかもしれないっていう概念を変えてくれたところでもあった」とポジティブな年齢の重ね方に惹かれたと明かした。

近年は映像プロデューサーとしても活動し、「今、スペインと日本の合作映画もチャレンジしようと思って準備している」という。「スペインの方は日本の映画をめっちゃ好きなので、自分の立場として（日本と）つなげられたら凄くいいんじゃないかな」と意欲を語った。