¼«Ì±¡¦¿¹»³´´»öÄ¹¡Ö¹ñÌ±À¤ÏÀ¤È¼«Ì±ÅÞÆâÀ¤ÏÀ¤ÎÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡ËÈó¾ï¤ËÉÝ¤¤¡×¡¡ÅÞÆâ¤Î¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ë·üÇ°
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï30Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î½°±¡Áª¡¢6·î¤ÎÅÔµÄÁª¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÞ¤òÍÂ¤«¤ë´´»öÄ¹¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤ä¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¿¹»³»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¤ÏÀ¤È¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¤¬ÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËÉÝ¤¤¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÅÞÆâ¤Î¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ÎÆ°¤¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¿¹»³»á¤Ï¡¢¡ÖÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ØÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÞ¤¬»×¤¦¤«¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£