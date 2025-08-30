高嶺朋樹が大宮戦で決勝ゴール

北海道コンサドーレ札幌は8月30日、J2リーグ第28節でRB大宮アルディージャと対戦し、1-0で勝利した。

この試合で圧巻の直接フリーキックを決めたMF高嶺朋樹は「コースとかは関係なく、気持ちで押し込みました」と振り返った。

試合は前半アディショナルタイム、札幌が大宮ゴールに迫ったなかで、敵陣ペナルティーエリア手前でFKを獲得。ファールを受けた高嶺が自らキッカーを務め、強烈な無回転シュートでゴールネットを揺らし、今季リーグ戦6得点目とした。

その後、大宮はMFカプリーニ、FWファビアン・ゴンザレス、FW杉本健勇といった攻撃的選手を投入するも、札幌は粘り強い守備で対応。球際のバトルにも負けることなく、ホームで勝ち点3を積み上げた。

決勝ゴールを決めた高嶺は試合後のフラッシュインタビューで「2本目は自分で取ったフリーキックだったので、コースとかは関係なく、気持ちで押し込みました」「1点取って、気を引き締めようという思いではありましたけど、いい時間帯に点が取れたなというふうに思います」と鮮烈FK弾を振り返った。

SNSでも「お見事すぎるフリーキック」「弾丸シュートすぎる」「あそこしかないよね」「まさに一撃必殺」「自分で貰ったFKぶち込むとか痺れたわ」「守備も攻撃も別次元の男」などコメントが寄せられ、高嶺の一撃に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）