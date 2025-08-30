この記事は2025年8月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。

記録的な暑さが続く毎日。

エアコンや扇風機を使っても、キッチンや洗面台など冷房機器から遠い場所は暑くなりがち。

熱中症対策が必要な今の時代だからこそ、暑さを乗り切るアイテムをもう1つプラスしたいもの。

おすすめなのが、爽やかな風とヒンヤリしたミストが組み合わさったコンパクトクーラーです。

エアコンほど冷やしたくない寝室やアウトドアでも使える、LAViNO（ラビーノ）の「クールエアーミスト」の魅力に迫ります。

「ペルチェ素子」で素早く冷やしてくれる

電流を利用した半導体の一種「ペルチェ素子」を搭載。タンクの水を素早く冷やして、冷たいミストをお届け。

「ペルチェ素子」は高い冷却効果に加えて、騒音や振動の発生が少ないため音が気にならない静音性も◎です。

マイクロポーラス噴霧プレートによって高周波振動を作り出し、水が超微細のミストに変化。水分を蒸散させることで空間をより涼しく、快適にすることができます。

ミストは粒子がとても細かいため、床や壁が濡れにくい安心設計。

大きい吹き出し口が出る送風とひんやりとしたミストが組み合わさって、室内全体を効率良く冷却できるのもポイントです。

充電式＆小型サイズで持ち運びもラクラク

約33.2×10.2×10.8cmとコンパクトサイズで、狭い場所でも設置しやすいのも特長。

約1kgと軽く、部屋間の移動やキャンプ、BBQをする場所への持ち出しも簡単です。

ウォータータンク部分は取り外しが可能なので、給水も簡単。

充電式なので、電源がない場所でも使えて便利。約3時間でフル充電で完了し、約1.5〜3時間も連続で使用できる優れモノです。

リモコンで遠隔操作も可能で、環境にもやさしい

シンプルなデザインで、どんなインテリアにもすんなり馴染みます。

リモコンが付属しており、遠隔で調整できるのも嬉しいですね。

フロンガスを一切使用しておらず、人の体にも、環境にもやさしい設計で長く愛用できる「クールエアーミスト」。要チェックですよ。

