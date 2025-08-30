元内閣参与の藤井聡氏がＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に出演。自民党総裁選管理委員会が自民党総裁選の前倒しを要求する議員は署名・押印した署名を提出することを決定したことを批判した。

この問題について政治ジャーナリストの青山和弘氏が解説。青山氏は「署名を提出するだけじゃなくて、提出した人の名前もオープンにするって決めた。しかも提出する期間を５時間に決めた。２日間とかなると前日の動きって分かるじゃないですか。そういうのを考えさせない。とにかく一気に来いと。多分、その５時間は中継車が構えますよ、各社。本人に出しに来いってことにしたんですよ。お前の顔を晒してやると。この５時間の間に絶対来い」と述べるとＭＣの東野幸治は「ケンカですやん」と驚いていた。青山氏は「これでビビる議員も多いけど、これに怒っている人も多いんですよ。だったら行ってやるという人もいる」と付け加えた。

コメントを求められた藤井氏は「極めて卑劣な工作としか言いようがない」とばっさり。一方で「逆手に取ると出さなかった人は石破政権の延命に加担した人たちということになるわけじゃないですか。行かなかったことも積極的な意味を持つ」と指摘。「賛成したことが分かったら、賛成しなかった人の名前も分かる。この人らが賛成しなかった人ですよ、石破政権の延命に加担した人ですよって名前を晒すことを今、決めておくことが大事。行かなかったことで責められたら、どうしようと思わせる圧力も半分かかりますから。執行部の判断の不当性を幾分か回復できる。行かなかった人たちの名前を晒してやるんだということを宣言すべき」と提言した。