¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛË¾ºÎ¶¤¬²Æ½ä¶È¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë·Î¸Å¡¡Âç´Ø¼è¤ê¤Î¼ãÎ´·Ê¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤¬£³£°Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦°°»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬àÂç´Ø¸õÊäá¤ÈÀºÎÏÅª¤Ë·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¡¢£²ÆüÌÜ¤«¤é¶âÀ±¤ò£³ÆüÏ¢Â³¤ÇÍ¿¤¨¤ÆÅÓÃæµÙ¾ì¡£º£·î£³Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Æ½ä¶È¤Ï¡Öº¸ÙÅìæ¡¢Ã¦±±¹üÀÞ¡×¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤ÆµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£·Æü¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·£±£±ÈÖÏ¢Â³¤Ç¼è¤Ã¤Æ£¸¾¡£³ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢ÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£º¸Â¤Î¾õÂÖ¡©¡¡Æü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎ´·Ê¤Ï¾®·ë¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç£±£²¾¡¡¢Àè¾ì½ê¤Ç£±£°¾¡¤òµó¤²¡¢½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£±£´Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÇÂç´Ø¼è¤ê¤ËÄ©¤à¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö¡Ê¼ãÎ´·Ê¤È¤Ï¡Ë¤É¤¦¤»¸åÈ¾Àï¤ÇÅö¤¿¤ë¤·¡ÊÂç´Ø¼è¤ê¤Î¡ËÊÉ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡ÖÂç´Ø¼è¤ê¤È¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£²¶¤â¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤·¤¿¤é¡ÊÂÎ¤¬¡Ë¹Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£