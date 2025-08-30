マーベリックスが23歳のフォワード、オリビエ・マクセンス・プロスパーを放出へ

8月30日（現地時間29日）。ダラス・マーベリックスが、オリビエ・マクセンス・プロスパーをウェイブ（保有権放棄）することになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

カナダ出身のマクセンス・プロスパーは、203センチ104キロのフォワード。2023年のドラフト1巡目24位でサクラメント・キングスから指名され、同年7月のトレードでマブスへ加入。

23歳の若手は、キャリア2年目の昨シーズンに52試合出場し、平均11.2分3.9得点2.4リバウンドを記録も、フィールドゴール成功率40.2パーセント、3ポイントシュート成功率23.5パーセントとショットは低調だった。

チームはオールスターブレイク後にケガ人が続出し、若手フォワードにとってはチャンスとなるはずだったのだが、3月中旬に右手首負傷のため手術を断行してシーズンを終えていた。

今シーズンのマーベリックスのフロントコートは、アンソニー・デイビスを筆頭にダニエル・ギャフォード、デレック・ライブリー2世、PJ・ワシントン、ケイレブ・マーティンといった選手たちがいることに加え、今年のドラフト全体1位指名でクーパー・フラッグも入団したため、キャリア2年目を終えたマクセンス・プロスパーは新天地を模索していくこととなる。