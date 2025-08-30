ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¡±Ñ¹ñ£¶Ç¯¢ªº£ÅÙ¤ÏÊÆÎ±³Ø¤Î£±£µºÐÂ©»Ò¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡¡£Ì£ÁÀ¸³è¤Î£Ç£Ì£Á£Ù¡¦£Ô£Á£Ë£Õ£Ò£Ï¤ÎºÊ¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤¬£³£°Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£´ü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë£±£µºÐ¤Î£±¿ÍÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡£±£³Ç¯£±£²·î¤ËÎ¥º§¤·¡¢Ä¹ÃË¡¦Íø²»¡Ê¤ê¤ª¤È¡Ë¤¯¤ó¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¼ÓÍýÆà¡££±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÃ±¿È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¤·¡¢º£²Æ¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¡£Î±³Ø¥Þ¥Þ¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¹ñ¤âÊ¸²½¤â³Ø¹»¤Î¥ë¡¼¥ë¤â°ã¤¦³Ø¹»¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£¤µ¤¹¤¬¡ª¡ª¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¤¹¤°ÆëÀ÷¤à¤Î¤ï¤¿¤·¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ªËèÆü´ò¤·¤¤Êó¹ð¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤ì¤ò´®Ç½¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î´ò¤·¤¤Êó¹ð¤â¤«¤Ê¤ê¿´Ìö¤ë¤±¤É¡¡»Ò¶¡¤«¤é¤Î´ò¤·¤¤Êó¹ð¤Î¤Û¤¦¤¬²¿ÇÜ¤â¿´¤¬Ìö¤ë»ö¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢Êì£±£µºÐ¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¡£Êì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤¿¤·¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Â©»Ò¤È´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ë£Ç£Ì£Á£Ù¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢£Ô£Á£Ë£Õ£Ò£Ï¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦´äËÙ¤»¤ê¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£