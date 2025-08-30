¡Ö¤ä¤Ã¤Ñµ¬³Ê³°¡×¡¡Â¼¾å½¡Î´¡¢¶Ã°Û¤Î¡Ö11/29¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¡ÖËè²óËè²óÃÆÆ»¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
29Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¥½¥íËÜÎÝÂÇ
¡¡¥×¥íÌîµå¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Ë¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÅçÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£º£µ¨29»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç11¹æ¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó2»à¡¢Â¼¾å¤¬¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹¤¬Åê¤¸¤¿Æâ³Ñ¹â¤á¤ò¤µ¤Ð¤¤¤¿¡£¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¼çË¤¤ÏÍª¡¹¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò1¼þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿DAZN¤ÎÌîµå¸ø¼°X¤¬¡ÖÀÅ¼ä¡¢¤Î¤ÁÂçÀä¶«¡¡Â¼¾å½¡Î´¡¡È¿·â¤Î11¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡8·î¤Ï¤³¤ì¤Ç9ËÜÌÜ¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»³¦¤ÏÂ¼¿À¤Ë¤Ï¶¹¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂ¼¾å¤ÏºÇ¶¯¡×
¡ÖËè²óËè²óÃÆÆ»¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñµ¬³Ê³°¤ä¤Ê¤¡¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÂ¼¾å¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì4·î17Æü¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥±¥¬¤¬ºÆÈ¯¡£7·î29Æü¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨29»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç11ËÜÎÝÂÇ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È54ËÜÎÝÂÇ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë