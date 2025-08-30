ED薬を選ぶときの注意点は何か。医師の和田秀樹さんは「EDの治療に用いられるPDE5阻害薬とは、酵素の働きを阻害することで血流を改善する薬で、さまざまな優れた効果があるので治療しない手はない。ただし、インターネットなどで輸入代行業者を通じて個人的に入手した薬剤は、品質の面でリスクがあり、死亡例もあるので危険である」という――。

※本稿は、和田秀樹『60歳からこそ人生の本番 永遠の若さを手に入れる恋活入門』（二見書房）の一部を再編集したものです。

■個人的に入手したED薬のリスク

ED診療ガイドラインは2008年に第1版が出版されました。作成された経緯は、1999年に日本でED内服治療薬が認可発売され、一部の性機能専門家だけではなく、一般の泌尿器科医や内科医などがED診療にあたる機会が増えたことにあります。

その後、EDは、糖尿病やメタボリック症候群などの生活習慣病、循環器疾患、男性更年期障害（LOH症候群）、前立腺肥大症などに深く関連する重要な症状として、認識されるようになりました（第3版・序より）。

有病率は、欧米7カ国の50〜80歳の1万2815名を調査した研究によると、国家間の差はなく、次のような結果となっています。

50歳代 30.1パーセント

60歳代 51.1パーセント

70歳代 75.6パーセント

治療薬としては、PDE5阻害薬のバイアグラ、レビトラ、シアリスの3剤が使用可能で、どの治療薬も、国内外で十分な有効性と安全性のデータが報告されています（いずれも先発品の商品名。現在は後発品が流通しているものも）。

PDE5阻害薬とは、PDE5という酵素の働きを阻害することで血流を改善する薬で、勃起不全や高血圧症、前立腺肥大症による排尿障害などの治療に用いられます。

ただし、インターネットなどで輸入代行業者を通じて個人的に入手した薬剤は、品質の面でリスクがあり、死亡例もあるので危険です。

ちなみに、2008年8月から2009年4月のあいだに日本とタイにおいてインターネットを通じて入手されたPDE5阻害薬3剤について調査した報告によると、偽造薬品の占める割合が日本では43.6パーセント、タイでは67.8パーセントにものぼりました。

ですから必ず、医師に処方してもらうようにしましょう。

■60代で半数以上、70代では4人のうち3人がED

それでは以下、PDE5阻害薬の3つの薬剤を説明します。

〈バイアグラ〉

世界で最初に臨床応用されたPDE5阻害薬で、日本では1999年3月に、はじめての勃起不全治療薬として発売されました。

内服後30〜60分で効果を発揮し、3000名以上から集積されたデータによれば、「この治療によりあなたの勃起は改善しましたか？」という評価では、12週の試験期間で「YES」と答えた人が76パーセントでした。

〈レビトラ〉

内服後30分で効果を発揮します。4000名以上から集積されたデータでは、勃起の改善を主要評価項目として12週の試験期間で69パーセントに効果が見られ、2年間の長期試験では90〜92パーセントが、この治療により勃起が改善したと答えています。

また長期試験でも心血管疾患は発生しませんでした。

〈シアリス〉

内服後30分から効果を発揮して36時間持続します。効果が長時間持続するのが、ほかの2剤との大きな違いです。軽度・中等度ED者1112名のデータでは、41〜81パーセントの患者が勃起の改善を認め、内服後30分から36時間のあいだでの性交機会の73〜80パーセントで、性交に成功しています。

一方、初期治療で失敗している原因を見てみると、そもそも性的な刺激をしていなかったり、油っこい食事後の服用や内服するタイミングの間違い、数回しか試さなかった、などの不適切な服用方法が81パーセントを占めています。

60代で半数以上、70代では4人のうち3人がEDというデータもあり、さまざまな優れた効果があるので、治療しない手はないでしょう。

■前立腺肥大症もED薬で改善

前立腺は男性だけが持っている臓器で、膀胱の出口に位置し、尿道をとり囲んで栗のような形と大きさをしています。精液をつくったり、精液を外へ出したりといった役割をしています。尿は、膀胱から前立腺の内部を通り、尿道から体の外へ排出されます。

高齢になると、多くの男性は、前立腺が大きく広がり、さまざまな機能に支障が出る前立腺肥大症にかかり、年齢が上がるにしたがって増加します。

肥大する原因は、加齢と男性ホルモンの関与が示唆されていますが、はっきりとはわかっていません。70歳以上になると、約70パーセントの男性の前立腺が肥大しているとされています。

ただ、病気とはいっても基本的には良性疾患ですから、必ずしも治療をしなくてもかまいません。前立腺がんと混同されやすい疾患ですが、発生する場所も性質も異なります。

前立腺がんは悪性の腫瘍で、前立腺の外に広がり、ほかの臓器に転移することがありますが、前立腺肥大症は良性の腫瘍で、外に広がったり、転移したりはしません。

必ずしも治療をしなくてもいいのですが、逆に、前立腺が大きくなっていなくても、排尿が困難だったり、頻尿や残尿感、夜間頻尿、蓄尿障害（おしっこが我慢しにくい）、尿漏れ、尿失禁、尿意切迫感（尿がしたくなると我慢できなくなる感じ）などで生活の質（QOL）が下がったりしている場合は、それらの治療をおこなうことが、最近では多くなっています。

検査は、問診、身体所見（直腸診）、尿検査、尿流動態学的検査（尿流測定、残尿検査）、画像診断（MRI、腹部超音波）などを組み合わせて、臨床的に診断します。自覚症状に関するアンケート（問診表）も、治療を決めるうえで重要視されています。

先ほどお伝えしたED治療薬の3つのPDE5阻害薬（バイアグラ、レビトラ、シアリス）は、この前立腺肥大症の治療薬としても効果を発揮します。

■排尿に関する症状があれば、泌尿器科の受診を

また、前立腺肥大症の治療には、5α還元酵素阻害薬を用いる場合があります。この薬は、性欲低下の副作用がありますが、ED治療薬を併用することで、勃起力を改善することが期待されています。

前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療薬として使用されるのが「ザルティア」という薬です。前立腺や膀胱の筋肉を緩め、血管を拡張する効果があり、前立腺肥大症による排尿障害を改善します。

名前はザルティアですが、有効成分はED治療薬のシアリスと同じ「タダラフィル」という成分です（後発品もあり）。シアリスという名前のままでは保険適用で処方ができないため、ザルティアに名前を変えて厚労省に承認されました。

この2つは、処方される目的が次のようになっています。

和田秀樹『60歳からこそ人生の本番 永遠の若さを手に入れる恋活入門』（二見書房）

ザルティア：前立腺肥大症に伴う排尿障害の改善が目的・保険適用（勃起を目的としないため5ミリグラムの使用が多い）。

シアリス：EDの治療が目的のため保険適用外（確実な勃起促進のために20ミリグラムの使用が多い）。

なお、例外として、後者のシアリスは「EDによる男性不妊」の治療目的で処方された場合にのみ、保険適用となる場合がありますので、医師に相談してください。

ちなみに成分のタダラフィルは、排尿障害改善効果や勃起障害改善効果のほか、動脈硬化などで傷害を受けている血管の細胞を修復する効果（血管内皮細胞の修復効果）も認められています。

もしも、頻尿や残尿感、夜間頻尿、蓄尿症状、尿漏れ、尿失禁、尿意切迫感など排尿に関する症状があれば、我慢せずに一度、泌尿器科を受診してみましょう。

