キタニタツヤ『にこにこ、ぷん』のキャラクターと仲良しに！「タツヤくん、とっても歌が上手なんだね」「実は僕、歌手なんです」

キタニタツヤが、NHK『おかあさんといっしょ』の人形劇『にこにこ、ぷん』のリメイクとなる『にこにこ・ぷん NEO』とのコラボ映像をYouTubeにて公開した。

■その不穏すぎる内容が視聴者に衝撃を与えた『タマといっしょ』

8月29日～31日の3日間で実施される『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』の全日程に出演することが発表されているキタニタツヤ。

テーマは「教育」。詳細は事前には明らかにされておらず、8月29日に、第1弾として、SNSを中心に大きな人気を集める『教育番組』のタマとのコラボ映像を公開。人が抱える不安や、生きるのがつらいという気持ちに寄り添う番組…なのだが、その不穏すぎる内容が視聴者に衝撃を与えた。

■キタニタツヤ『にこにこ、ぷん』のキャラクターと仲良しに

『にこにこ・ぷん NEO』は、NHK『おかあさんといっしょ』の人形劇コーナーとして1982年から1992年までの10年間にわたり放送され、累計2,000話以上の物語が制作された人気シリーズ『にこにこ、ぷん』を、選りすぐりのエピソードをもとに、声優・楽曲を一新したパペット人形劇として再構成したもの。

現在、映像コンテンツはYouTubeチャンネルを中心に公開されており、子どもたちはもちろん『にこにこ、ぷん』を当時観ていた大人たちまで、幅広い世代に親しまれている。

今回公開された『キタニタツヤ × にこにこ・ぷん NEO』では、じゃじゃ丸、ぴっころ、ぽろりが住む、にこにこ島にキタニタツヤがやってきて『にこにこ、ぷん』でおなじみの曲からキタニタツヤの曲まで様々な歌を一緒に歌い、仲を深める内容になっている。

誰も予想だにしなかったコラボレーションが実現した本映像をぜひ、チェックしよう。

キタニタツヤは8月31日にも動画公開を控えている他、31日にはボカロPとしての名義「こんにちは谷田さん」としても『“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん』に参加。こちらも見逃さないようにしよう。

(C)「にこにこ・ぷん NEO」製作委員会／スタジオじゃぴぽ

■リリース情報

2025.08.31 ON SALE

こんにちは谷田さん

DIGITAL ALBUM『Eingebrannt』

2025.09.10 ON SALE

キタニタツヤ

SINGLE「まなざしは光」

■関連リンク

「にこにこ・ぷん NEO」YouTubeチャンネル

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/