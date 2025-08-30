「野球がダメになる」名将・岡田彰布が巨人捕手に飛ばした“苦言”　森下＆佐藤の連弾を招いた配球とは？「やっぱり勝てないよ」

勝負の流れを重視している岡田氏は、巨人バッテリーの配球に不満を漏らした(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

「こんなんでいいのかな」

虎の名将から檄が飛んだ。

8月29日に甲子園で行われた阪神戦で巨人は4-3と勝利。連敗を「4」でストップした。

【動画】見よ、この豪快アーチ、森下翔太＆佐藤輝明の2打席連続弾の圧巻

終盤まで手に汗握る展開となった伝統の一戦で、小さくない話題となったのは、日テレ系の中継局でゲスト解説した阪神のオーナー付顧問を務める岡田彰布氏の言葉だ。23年に猛虎を日本一へと導いた百戦錬磨の名将は、勝った巨人への苦言を連発したのである。

とりわけ岡田氏が強く異を唱えたのは、終盤8回。3点をリードした巨人バッテリーが阪神のクリーンアップと対峙した際の組み立てだった。

マウンドに大勢を送り込み逃げ切りの形に入っていた巨人は、危なげなく先頭の中野拓夢を遊直に打ち取ったが、1死無塁から3番の森下翔太、4番の佐藤輝明に2者連続でソロアーチを被弾した。

その後は何とか抑え、同点こそ許さなかった。しかし、岡田氏は「いいリードをしていてもあれでパーになる」と強い言葉を、捕手を務めた岸田行倫の配球に浴びせた。

カウント2-2からの大勢の高めに浮いたスライダーをレフトスタンドの中段まで運んだ森下への配球に「カーブ？ スライダー？（よくそんな球種を）投げるよね。調子悪いバッターに、なんで（スライダーを）投げるの？（バットが）遠回りするんだから（調子の）悪いバッターには合うよ」と絶句。さらに真っすぐを捉えられ、逆方向のレフトスタンド最前列に放り込まれた佐藤へのリードには、「なんで」と疑問を投げかけた。