◇MLB ヤンキース10―2ホワイトソックス(日本時間30日、レート・フィールド)

ア・リーグ東地区3位につけるヤンキースが日本時間30日、10得点の猛攻で中地区最下位のホワイトソックスに快勝。3試合連続となる2ケタ得点で連勝を「6」に伸ばし、ア・リーグ東地区で2位に浮上しました。

前週には、リーグ2位を争うレッドソックスに3連敗を喫したヤンキース。しかし、28日のナショナルズ戦で11得点、29日のホワイトソックス戦で10得点を挙げるなど、打線の猛攻で5連勝を飾っていました。

この日は、初回に先頭からの3者連続四球で無死満塁とすると、併殺の間に1点を先制。4回にはヒットと四球で2アウト満塁のチャンスを作ると、1番トレント・グリシャム選手が3試合連続の一発となる満塁ホームランを放ち、一気に4点を奪います。

6回には先頭から2者連続四球で無死1、2塁したところで、8番アンソニー・ボルピ選手、9番オースティン・ウェルズ選手の2者連続タイムリーで2点を追加。7回にはボルピ選手に2ランが飛び出し、突き放しました。

チームは7安打も計9四球を生かして、計10得点。3試合連続2ケタ得点で連勝を「6」に伸ばしました。

ヤンキースはレッドソックスを抜いてア・リーグ東地区の2位に浮上。同地区は首位のブルージェイズにも3ゲーム差となっており、シーズン終盤まで混戦が予想されています。

今シーズンも残り約1か月となる中、直近3試合で32安打、11本塁打と猛威を振るうヤンキース。SNS上では「打線が絶好調すぎる」「ヤンキースの巻き返しに期待やね！」「打ち過ぎてて怖いわヤンキースさん」などとファンの間で話題を呼んでいます。