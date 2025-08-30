MONSTA X、“6年ぶり”日本完全体公演に2万人が熱狂！「MONBEBEのおかげで心から楽しめた」

MONSTA Xが6年ぶりとなる日本での完全体公演を大盛況のうちに終え、グローバルな存在感を証明した。

【写真】“腹筋チラ見せ”ショヌの黒タンクトップ姿

MONSTA Xは8月27日・28日の2日間にわたり、横浜・ぴあアリーナMMで単独公演「2025 MONSTA X CONNECT X」を開催し、約2万人の観客を魅了した。

今回の公演はデビュー10周年を記念し、完全体で臨んだ初の日本公演であり、早くから日本のMONBEBE（ファン）の熱い注目を集めていた。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

壮大なバンドイントロとともに登場したMONSTA Xは、『BEASTMODE』『Trespass』『FOLLOW』などのヒット曲で会場を一気に熱狂の渦へ。続いて『WHO DO U LOVE？』『U R』『Crescendo』をオールバンドライブで披露し、唯一無二のパフォーマンスを展開した。特に『Crescendo』は日本で初公開となるステージで、感性豊かな雰囲気と迫力あるパフォーマンスで観客の歓声を引き出した。

10周年を記念して用意された特別コーナー「CONNECT Q」も大きな盛り上がりを見せた。メンバーたちはクイズ形式で10年を振り返り、2018年の日本ツアーの裏話やアルバムジャケットの再現など、多彩なエピソードで笑いと感動を届けた。

さらに、9月1日に発売される新ミニアルバム『THE X』に収録されるヒョンウォンの自作曲『Fire & Ice』を初披露し、爆発的な反応を得た。加えて、先行公開曲『Do What I Want』のMVビハインド映像を公開し、新作への期待を一層高めた。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

ジュホンの自作曲『By My Side』や、日本シングルタイトル曲『Wish On The Same Sky』も披露し、ファンと濃密な時間を共有した。

ラストは『ZONE』『Rodeo』『Fallin’』で全力のエネルギーを放ち、観客と一体となりながらステージを締めくくった。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じてMONSTA Xは「久しぶりの日本公演でも変わらず応援してくださったMONBEBEのおかげで、ステージを心から楽しむことができました。完全体で10周年を記念し、ファンと共に過ごせたことに感謝しています。今回の公演で得たエネルギーを基に、まもなく始まる新アルバム活動をさらに力強く準備していきます」と感謝の思いを伝えた。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

なお、MONSTA Xは9月1日に新ミニアルバム『THE X』とタイトル曲『N the Front』をリリースし、本格的な活動をスタートさせる予定だ。