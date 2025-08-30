¡ÖÃÛ4Ç¯3LDK¤Ç²ÈÄÂ3000±ß¡×ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬´¶Æ°¤·¤¿¡È´Ú¹ñ¤Î½»Âð»Ù±çÀ©ÅÙ¡É¡£·ã°Â¤Ç¤â¡Ö°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤ë¡×¥ï¥±
´Ú¹ñ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤ÏÀ¤³¦ºÇÄã¿å½à¡£2023Ç¯¤Ï0.72¤Ç²áµîºÇÄã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï0.75¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²óÉü·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñÁ´ÂÎ¤Ç¾¯»Ò²½ÌäÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯¹ñÆâ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¾º¤·¤¿¥½¥¦¥ë¶á¹Ù¤Î¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë»Ô¤Ç¤Ï¡Ö100±ß½»Âð¡×À¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö100±ß½»Âð¡×À¯ºö¤È¤Ï¡¢¿·º§À¤ÂÓ¸þ¤±¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë1Æü100±ß¡Ê·î³Û3000±ß¤Û¤É¡Ë¤Ç½»¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê½»Âð»Ù±çºö¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃêÁªÇÜÎ¨¤Ï3.9ÇÜ¤«¤é7ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¶¹¤Ìç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¢¤ëÆü´ÚÉ×ÉØ¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢100±ß½»Âð¤ËÅöÁª¤·¤¿ºß´ÚÆüËÜ¿Í½÷À¤Ç¤¢¤ë¥æ¥¦¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ë¡¢100±ß½»Âð¤Î³µÍ×¤ä¡¢±£¤ì¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç100±ß½»Âð¤ËÅöÁª
¡¼¡¼100±ß½»Âð¤ÎÅöÁª¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÅö¤ÊÇÜÎ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥æ¥¦¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊç½¸¤Ï2²óÌÜ¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤Ï3.9ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ª²È¤Î³µÍ×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥æ¥¦¤µ¤ó¡§ÃÛÇ¯¿ô¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤À¤È¿·ÃÛ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ö¼è¤ê¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦3LDK¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤Û¤«¤Ë¸Ä¼¼¤¬3Éô²°¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¼¼¤Ï8¡Á10¾ö¤Û¤É¤ÎÉô²°¤¬1¤Ä¤È¡¢5¡Á6¾ö¤Û¤É¤ÎÉô²°¤¬2¤Ä¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ï¥È¥¤¥ìÉÕ¤¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤¬2¸ÄÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢º£²óÁª¤ó¤À²È¤â2¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷Ï¤¾ì¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤ßÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤¬´ðËÜ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÍáÁåÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤¤Éô²°¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Î©ÃÏ¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥æ¥¦¤µ¤ó¡§»ä¤Î´¶³Ð¤À¤È¡¢¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó»Ô¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Î´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¶õ¹Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀéÍÕ¸©¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ãæ²Ú³¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç²£ÉÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼Å´¤ÎµÞ¹Ô¤Ë¾è¤ì¤Ð30Ê¬¤Û¤É¤Ç¥½¥¦¥ë¤ËÃå¤¯¤Î¤ÇÄÌ¶Ð¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ä¤â¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Ç¿·½É¤ä½ÂÃ«¤ËÆ¯¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡100±ß½»Âð¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡¼¡¼ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦²£ÉÍ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ª²È¤Ë½»¤à¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó»Ô¤Ç¤Ï1Æü100±ß¤Ç½»¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥æ¥¦¤µ¤ó¡§¡Ö1Æü100±ß¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥«¥é¥¯¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊÝ¾Ú¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àºÝ¡¢Æþµï¼Ô¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÊÝ¾Ú¶â¤ò°ì³ç¤ÇÍÂ¤±¤ì¤Ð¡¢·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤Ê¤·¤Ç½»¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÂ¤±¤¿ÊÝ¾Ú¶â¤Ï·ÀÌó½ªÎ»»þ¤ËÁ´³ÛÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥Á¥ç¥ó¥»¡ÊÑ£Ìã¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÊÝ¾Ú¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ç²È¤Ë½»¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÝ¾Ú¶â¤Ï¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥æ¥¦¤µ¤ó¡§¶áº¢¤ÏÊÝ¾Ú¶â¤¬¿ô²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó¿ôÀéËü±ß¡Ë¤«¤é¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¼ã¤¤É×ÉØ¤ÏÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÅöÁª¤·¤¿100±ß½»ÂðÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÝ¾Ú¶â¤ò2²¯4000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2400Ëü±ß¡Ë¤ò¾å¸Â¤È¤·¡¢»Ô¤¬80¡óÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ëè·î¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï3Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000±ß¡á1ÆüÌó100±ß¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¾Ú¶â¤Î¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬4000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó400Ëü±ß¡Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡½»Âð¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¼¡¼¼Â¼Á100±ß¤Ç½»¤á¤ë¤±¤É¡¢ÊÝ¾Ú¶â¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤âÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥æ¥¦¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÃµ¤·¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½µËö¤Ë5·ï¤º¤Ä²È¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î²È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤°Æþµï¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤½»Âð¤ÏÊÝ¾Ú¶â¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¡£
