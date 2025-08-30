¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¡ÈÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¡ÉÈà½÷25ºÐ¤Î»Ñ¤ËÈà»á¤¬Àä¶«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¿åÃå¡ª¿åÃå¤¬¡ª¡×¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£²Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯7·î31Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿²Æ¤òÈà½÷¤È·Þ¤¨¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ëµ¯¤¤¿ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ç¥³¥ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÈà½÷
¡¡°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿µ²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦31ºÐ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿ô¤«·îÁ°¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤½Ð¤·¤¿¿ð´õ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦25ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦´Ç¸î»Õ¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ð´õ¤ÎÉÂ±¡¤¬±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎÆ±´ü¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¶Á¿¤ÇÁïÌÀ¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤½÷À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿µ²ð¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤Ï¼è°úÀè¤ÎÀÜÂÔ¤Ç°û¤àµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤Î¤â¸áÁ°ÍÍ¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯µ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥À¥é¥À¥é¼è°úÀè¤È°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¿ð´õ¤È²ñ¤¦»þ´Ö¤âÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯²¼¤Ê¤Î¤Ë¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤â¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
¢¡½é¤á¤Æ¤Î²Æ¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¿µ²ð¤µ¤ó¤Î±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤â¡Ö°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Î¤Û¤¦¤Ï°Æ³°Í»ÄÌ¤¬¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ð´õ¤Ï¿¦¶ÈÊÁ¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µÙ²Ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢±¿ÎÉ¤¯ÀèÇÚ¤¬µÙ¤ß¤òÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÇ°´ê¤ÎÏ¢µÙ¼èÆÀ¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¿µ²ð¤µ¤ó¡£ÁáÂ®2¿Í¤Ï¤½¤ÎÆü¤«¤éËèÈÕ¥Í¥Ã¥È¤ÇÎ¹¹Ô¾ðÊó¤òµù¤ê¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤½¤¦Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¿ð´õ¤Ï¿¦¶ÈÊÁ¤¢¤Þ¤ê±ó½Ð¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÉÂ±¡»ÜÀß¤Ç¤Îµ¬Â§¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤Û¤É±ó¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤È¤âÄ¶ÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¡£¿µ²ð¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò½àÈ÷¤·¡¢ÅÔÆâ¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ»ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÁáÂ®¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë²°Æâ¥×¡¼¥ë»ÜÀß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡É¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ê¿Æü¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¹½º®¤ó¤Ç¤¤¤ÆÂÔ¤Á»þ´Ö¤â30Ê¬¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏSNS¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÉ¾È½¤Ç¡¢¿ð´õ¤â°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¡¢ËÍ¤Ï¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ç¿ð´õ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ·¸¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¥·¥å¡¼¡ª ¥Ð¥·¥ã¡ª ¥Ð¥·¥ã¡ª ¥¶¥Ö¥ó¡×¤È¤¤¤¦²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ð´õ¤µ¤ó¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é³ê¤ê¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡ª
¡ÖËÍ¤ÏÉ¬»à¤ËºÇ¹â¤Î1Ëç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ç¿Î²¦Î©¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Î»Ò¤¬¡Ø¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¥ª¥Ã¥Ñ¥¤¡ª¡Ù¤È¶«¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï»£±Æ¤ËÉ¬»à¤Ç²¿¤Î¤³¤È¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍð¤ì¶¸¤¦¿åÎ®¤È¿å°µ¤Ç¥Ó¥¥Ë¤Î¥Ð¥¹¥ÈÉôÊ¬¤¬¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¥Ð¥¹¥È¤¬´Ý½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯»öÂÖ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÉ¬»à¤Ë¡Ø¿ð´õ¡¢¿ð´õ¡ª ¥à¥Í¡¢¥à¥Í¡ª¡Ù¤È¶á´ó¤ê¤Ê¤¬¤é¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·¤·¤Æ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¿ð´õ¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¶»¤òÎ¾¼ê¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Û¤ó¤È¡¢¿ÀÍÍ¡¼¤Ã¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Ç¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¿ð´õ¤µ¤ó¤Î¸ª¤ò»ý¤Á¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¿µ²ð¤µ¤ó¡£
¢¡ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤òÄÌ¤é¤º¤Ë¡¢Æþ¤ê¸ý¶á¤¯¤Î¾ì½ê¤Þ¤ÇÀø¿å¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Éô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Þ¤À¥¸¥í¥¸¥í¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ð´õ¤Ë¹ç¿Þ¤·¤Æ¥×¡¼¥ë¤ÎÄì¤òÇç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Éô²°¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¾Ð¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÄà¤é¤ì¤ÆËÍ¤âÂçÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢ÍâÆü¤â¥×¡¼¥ë¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤éÀø¿å¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ºòÆü¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¶á´ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿µ®½Å¤ÊÎ¹¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿È¬ÌÚÀµµ¬¡ä
¡ÚÈ¬ÌÚÀµµ¬¡Û
°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¥¢¥é¥µ¡¼ÇÉ¸¯¼Ò°÷·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È¡¢°¦¸¤¤È¹Ô¤¯²¹ÀôÎ¹¹Ô¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä
