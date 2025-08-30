¡Ö¼ÖÃæÇñÆñÌ±¡×50Âå¤Ç²È¤¬¤Ê¤¤¡ÄÇ¯¼ý100Ëü±ß¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤Î²á¹ó¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2019Ç¯10·î27Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¸ø³«¸å¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤ÎÀ¼¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î³Êº¹¡£¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÇ¯¼ý100Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë²á¹ó¤µ¤¬Áý¤¹Ãæ¹âÇ¯¤ËÃíÌÜ¡£¼Ò²ñ¤«¤é¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÉºÎ®¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢¡²ð¸îÎ¥¿¦¤«¤é²È¤ò¼º¤¤¡¢¼Ö¾åÊë¤é¤·¤Ë
¡¡ÉÏº¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯´Ö500·ï¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤ÎÆ£ÅÄ¹§Åµ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¼º¶È¤·¤Æ¤â¡¢²È¤µ¤¨¼º¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§Êë¤é¤·¤ä¼ÖÃæÇñ¤ò»Ï¤á¤Æ½»½êÉÔÄê¤È¤Ê¤ë¤È¿·¤¿¤Ë½»Âð¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Æü¸Û¤¤»Å»ö¤Ç¸Ò¸ý¤ò¤·¤Î¤°ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î¼Ä¸¶ÍºÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦52ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤áÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤òÎ¥¿¦¤·¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î»à¸å¤Ï25Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¸Å¤Î·Ú¥Ð¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ÖÃæÇñ¤Ï°ì»þ¤·¤Î¤®¤À¡×¤Èñ¨¡¹¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤¤¼Ö¾åÊë¤é¤·¤â1Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¿É¤µ¤¬¿È¤Ë¤·¤ß¤ë¡£
¡Ö½µ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¤ËÊØÍø¤Ê¸ø±à¤Ç¼ÖÃæÇñ¤·¤Æ¤ë¡£Í¼¾Æ¤±¶õ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¸ø±à¤Î¿åÆ»¤ÇÂÎ¤ò¿¡¤¯¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤±¤É¡¢Åß¤Ï¿É¤¤¤Í¡×
¢¡·ã¶¹¥·¡¼¥È¤Ç¿²¤ë¡È·Ú¥Ð¥ó¡É¼ÖÃæÇñÆñÌ±
¡¡°¦¼Ö¤Ë²ÈºâÆ»¶ñ¤ÈÊì¿Æ¤Î°ä¹ü¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Î¼Ö¾åÀ¸³è¡£¤³¤Î²Æ¤Ï2ÅÙ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡£¸ø±à¤Î¿åÆ»¤Ï¡¢É÷Ï¤Âå¤ï¤ê¤Ë¤â°ûÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ëÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡£ÌÔ½ëÆü¤ÎÌë¤ÏÆ»¤Î±Ø¤Î¾ã³²¼Ô¥È¥¤¥ì¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¿²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ã¼Ä¸¶ÍºÆó¤µ¤ó¤ÎÉºÎ®Ç¯É½¡ä
12ºÐ¡¡Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ë
15ºÐ¡¡Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢Â¾¸©¤ÇÍÏÀÜ¹©¤Ë¤Ê¤ë
22ºÐ¡¡·úÀß¤Î¸½¾ì¤òÅÏ¤êÊâ¤¯
46ºÐ¡¡²ð¸î¤Î¤¿¤áÂà¿¦¡£ÃÏ¸µ¤ËÌá¤ë
49ºÐ¡¡Êì¤¬Â¾³¦¤·¼ýÆþ¤¬¾Ã¤¨¤ë
51ºÐ¡¡¼ÖÃæÇñ¤ò»Ï¤á¤ë
¡¡Æü¸Û¤¤»Å»ö¤Ë¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ýÆþ¤Ï10Ëü±ß¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤·î¤â¤¢¤ë¡£Ç¯¼ý¤Ï100Ëü±ßÄøÅÙ¡£ÀáÌó¤Î¤¿¤á¡¢1È¢¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤òÄ«¡¦ÈÕ¤Î2²ó¤ÇÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î³Ê°Â²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÇÃî»õ¤â°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËýÀÅª¤Ê»õÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡À¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤âÌçÁ°Ê§¤¤
¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¤Þ¤¿Íè¤¤¡Ù¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤¡£¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤¬ÉºÎ®¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ£ÅÄ»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î²ð¸îÊÝ¸±¤ÏÄã½êÆÀ¼Ô¤Û¤ÉÍøÍÑÎÁÉéÃ´¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¤Î²ð¸î¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¬Î¥¿¦¤·¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿À¸³è¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤Î»à¸å¤ÏÀ¸³è¤Ëº¤µç¡£ÇÑÔÒ²½¤·¤¿¼Â²È¤«¤é¤ÎSOS¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡Ç¯´Ö9Ëü3000¿Í¤¬¡¢²ð¸î¡¦´Ç¸îÎ¥¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¥¼¥í¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤À¤¬¡¢¼Â¾ð¤Ï¸·¤·¤¤¡£Ê¿À®29Ç¯¤Ë²ð¸î¡¦´Ç¸î¤Î¤¿¤á¤ËÎ¥¿¦¤·¤¿¿Í¤Ï9Ëü2900¿Í¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¸ÛÍÑÆ°¸þÄ´ºº¡×¡¿Ê¿À®29Ç¯¡Ë¡£ÃËÀ3Ëü5800¿Í¡¢½÷À5Ëü7100¿Í¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ç¤Ï50Âå¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡ÈñÍÑÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¸ø±Ä¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍ×²ð¸î£³¡×°Ê¾å¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¿ôÇ¯ÂÔ¤Á¤â¥¶¥é¤À¡£Ì±´Ö¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢·î20Ëü¡Á30Ëü±ßÂæ¤«¤«¤ë»ÜÀß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¡¡¤ä¤à¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤ò¼«Âð²ð¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢50Âå¤ÇÎ¥¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¤ï¤¶¤À¡£¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦ÉÏº¤¡×¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÃÇ³³ÀäÊÉ¤È¤¤¤¦ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ¸³è¤ò¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ÎÉºÎ®¼Ô¤¿¤Á¤Ïº£Æü¤âÌÜ±£¤·¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¦Æ£ÅÄ¹§Åµ»á¡Û
NPOË¡¿Í¤Û¤Ã¤È¥×¥é¥¹ÂåÉ½Íý»ö¡¢È¿ÉÏº¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ºë¶ÌÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶ÈÂÐºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¦Æ±ÂåÉ½¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø²¼Î®Ï·¿Í¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÀ¸³èº¤µç¼Ô¼«Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò¾Ò²ð¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä
