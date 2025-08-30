¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÛÀ¾Éð¡¢ÄÓ¿¢¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡¢¸ÅÀî¤â3°ÂÂÇ¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï3ÂÇÅÀ¤ÈÂÇÀþ·Ò¤¬¤ê²÷¾¡¡Ä30Æü¡¦³ÚÅ·Àï
¡¡30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Æîµû¾Â¥Ù¡¼¥Þ¥¬STADIUM¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ³ÚÅ·Àï¡£À¾Éð¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥í¥Ú¥¹¡¢ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï²¦É§Äø¡£
¡¡3²óÉ½¡¢¥í¥Ú¥¹¤Ï°ì»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£À¾Éð¤ÏÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥í¥Ú¥¹¤Ï3²ó48µå¡¢3°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£4²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÎÆ¦ÅÄÂÙ»Ö¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÀÄÌîÂó³¤¤òÆóÈô¡¢¾®¶¿ÍµºÈ¤ò¸«»°¿¶¡¢Æþ¹¾Âç¼ù¤ò¸«»°¿¶¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¡¦²¦É§Äø¤òÁ°¤ËÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿5²óÎ¢¡£À¾Éð¤Ï°ì»à¤«¤éÀ¾Àî°¦Ìé¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£¤µ¤é¤ËÆóÎÝ¤Ø¤ÎÅðÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¼ºÇÔ¡¢¹¶·â¤Ï3¿Í¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë6²óÎ¢¡¢Â¼ÅÄÎç²»¡¦¸ÅÀîÍºÂç¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òµó¤²°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¡£Â³¤¯¤³¤Î»î¹ç¤³¤³¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ÎÄÓ¿¢À¤Æá¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£À¾Éð¤Ï¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢±üÂ¼¸÷°ì¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÄÓ¿¢À¤Æá¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯ÀîÌîÎÃÂÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£6ÂÐ1¤È¤·¤¿¡£
¡¡5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢6ÈÖ¼ê¤Î¿å¾åÍ³¿¤¬ÅÐÈÄ¡£¾®¶¿ÍµºÈ¤ò¶õ»°¿¶¡¢Æþ¹¾Âç¼ù¤òÊá¼ÙÈô¡¢»³ÅÄÍÚÉö¤òº¸Èô¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï³ÚÅ·¤Ë6ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
