お盆中、部屋の中で走り回ったりワンプロしたりと楽しんでいた2匹のわんこ。しかし、ある瞬間、突然ピタッと動きを止めて視線を向けた先には……。この光景がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で14万回再生され、「尻尾振ってるし手も出してるね」「触れようとしてますもんね」「間違いなく帰ってきてる」という声が殺到しました。

【動画：部屋で走り回っていた２匹の犬→突然『亡くなった犬の写真』を見つめて…涙あふれる『まさかの光景』】

部屋でワンプロしていた2匹のわんこ

TikTokアカウント「shioriwans（@oto.uta.shi）」では、不定期に投稿者さまが一緒に暮らすわんこたちの様子が度々投稿されています。

お盆の期間、部屋で過ごす2匹のわんこ（「おとちゃん」と「みーふぁちゃん」）の様子をペットカメラで見守っていたという飼い主さん。

2023年12月にお空へと旅立ったという「うたちゃん」という先住犬のために、テーブルには遺影やお花を配置し、仏壇代わりにしていたのだそう。

すると、ある瞬間、今まで元気にお部屋の中を走り回ったり、ワンプロしたりして遊んでいた2匹がピタッと動きを止め、じーっと仏壇を見つめ出したというのです。

ちょっぴり戸惑ったような表情を見せているおとちゃんとみーふぁちゃん。しかし、警戒心を見せることはまったくなく、ただ静かに見守っているような様子だったとか。

しばらくすると、みーふぁちゃんがおとちゃんに「ねぇ、見えてる？」というように視線を向ける様子も。ペットカメラでは捉えていませんが、もしかすると、みーふぁちゃんには見えていたのかもしれません。

遺影の周りを嬉しそうにウロウロ

その後、みーふぁちゃんに続いておとちゃんも「あれ？」「もしかして、うたちゃん来てる？」と少しだけ驚いたように立ち上がり、遺影の方を覗き込むような様子も！

その後もうたちゃんの遺影の周りをウロウロと嬉しそうに歩き出す2匹。久しぶりにうたちゃんが帰ってきている姿を見て、喜んでいるようにしか見えず、飼い主さんも胸がギュッと締め付けられるような思いだったといいます。

最後は、まるでそこにうたちゃんがいるかのように、おとちゃんが前足で何かに触れようと宙を掻く仕草まで！

お盆には死者が帰ってくると言い伝えられていますが、亡くなったわんこたちも例外ではないのかもしれませんね。

涙が溢れる感動的な光景

まるで亡くなった先住犬・うたちゃんがお盆にお家へと一時帰省しているかのように思えるわんこたちの行動は、 TikTokに投稿されると瞬く間に多くの人の心を掴みました。

投稿には「尻尾振ってるし手も出してるね」「触れようとしてますもんね」「間違いなく帰ってきてる」といった驚きの声が多く寄せられ、多くの人が帰ってきていると感じたようです。

TikTokアカウント「shioriwans（@oto.uta.shi）」には、今回ご紹介したおとちゃんとみーふぁちゃん、そして年上のどれみちゃんの様子が不定期に投稿されています。他の投稿も気になる方は、覗いてみてくださいね。

おとちゃん、みーふぁちゃん、うたちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供： TikTokアカウント「shioriwans（@oto.uta.shi）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。