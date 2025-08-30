レクサスの新「小さな高級車」！ 超豪華でも“ちょうどいい”サイズ実現した「最小SUV」ってサイコー！ 新しい“世界観”を提案する「新LBX」の魅力とは！

レクサスの新「小さな高級車」は“ちょうどいい”サイズ実現！

2025年5月、レクサスはクロスオーバーSUV「LBX」の一部改良を発表。

同時に、新グレードとして「Active（アクティブ）」が追加されました。

【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新「小さな高級車」です！（98枚）

もともと高い評価を得ていたLBXですが、今回追加されたActiveは、よりスポーティな一台として注目を集めています。

LBXは、2023年12月から販売されている、レクサスブランドにおいて最小のクロスオーバーSUVです。

全長4190mm×全幅1545mm×全高1825mmの小柄なボディに、1.5リッターの直列3気筒DOHCエンジンを搭載。

コンパクトなサイズながら、上質なエクステアリア・インテリアと高い走行性能を兼ね備えた一台として、日本のみならず海外でも人気を高めています。

そんなLBXが2025年5月の一部改良を受けて、より上質な走りと獲得するとともに静粛性を向上させました。

具体的には、まずリアショックアブソーバーのシリンダーサイズの拡大です。

この改良により、減衰力やEPS（電動パワーステアリング）の制御が最適化され、操縦安定性や乗り心地がアップ。

さらにフロントアクスルの車両前後方向の動きを抑制することで、ロードノイズを低減したほか、ANC（アクティブノイズコントロール）を全モデルに標準設定。

くわえてフェンダーに吸音材を追加し、車両全体の静粛性を高めています。

そしてLBXにおける従来までのグレード展開は、「Coo」「Relax」「Elegant」「Bespoke Build」の4種類と、走行性能と追求したハイパフォーマンスモデル「MORIZO RR」の合計5タイプが存在しましたが、先述のように新グレードとしてActiveが追加されました。

このActiveは「スポーティな中にも上品な遊び心を演出した」という新しい世界観のグレードで、高い運動性能を予感させるカラーラインナップが大きな特徴です。

まずボディカラーは計6色のバリエーションを設定。

この中には、内外装を自由にカスタマイズできるオーダーメイドグレードであるBespoke Buildに設定されていた「レッドスピネル＆ブラック」も追加しており、特別なグレードのみのカラーリングが選択可能になりました。

また、インテリアにも、「ブラック＆レッドステッチ」の特別カラーを設定。

シート表皮には「L tex」という、触り心地がよく、耐久性と機能性にも優れた素材を使用し、Activeならではの特別感を演出しています。

※ ※ ※

このように、高級感と優れた走行性能、さらに扱いやすさを向上させたLBX。

今回のActiveグレード追加で選択する楽しみが増えた一方、どれを選んでいいのかさらに迷うこと必至です。