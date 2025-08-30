¹ë½ÄÃÇ¥ì¡¼¥¹¡¢¹©³Ø±¡Âç¤¬13°Ì¡¡¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¡¢ºÇ½ªÆü
¡¡¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂçÎ¦¤òÆîËÌ¤ËÌó3Àé¥¥í½ÄÃÇ¤¹¤ë¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥½¡¼¥é¡¼¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î29Æü¡¢»ÃÄê½¸·×¤Ç¹©³Ø±¡Âç¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬13°Ì¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÂçºå¹©¶ÈÂç¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬14°Ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÆîÉô¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÏÂ²Î»³Âç¡ÊÏÂ²Î»³»Ô¡Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ÎÌó150¥¥íÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢´°Áö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë¥Ç¥ë¥Õ¥È¹©²ÊÂç¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤·Í¥¾¡¡£Åì³¤Âç¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤¬5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹©³Ø±¡Âç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢±¿±Ä¤«¤éµ¬Äê°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç·×Ìó3»þ´Ö¤ò¼º¤¤¡¢¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£