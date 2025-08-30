¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¥¨¥Ü¥·¡¢¤Ê¤¼»à¤Ê¤º¡©Ä¹¤¤µÄÏÀ¤¢¤Ã¤¿¡¡¸ø¼°ÀâÌÀ¡Ö¤³¤Î·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡±Ç²è¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤¬29Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°X¤Ç¤ÏÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËºîÉÊÎ¢ÏÃ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¥¨¥Ü¥·¤¬À¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ò¤¨¤Ã¡ªÏÓ¤â¤®¼è¤é¤ì¤¿¥¨¥Ü¥·¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¤â¤®¤È¤é¤ì¤¿¥¨¥Ü¥·¡£¼Â¤ÏÎëÌÚ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¥¨¥Ü¥·¤Ï»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤· µÜºê½Ù´Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥Ü¥·¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹¤¤µÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»¦¤»¤Ê¤¤¤è¡¢¥¨¥Ü¥·¤Ï¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¡¢¤³¤Î·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤Ï1997Ç¯¤Î¸ø³«Åö»þ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦¤¬¶Ã¤¬¤¯¤·¡¢Àä»¿¤·¤¿°µÅÝÅª¤ÊÂç·æºî¡£Â¼¤òµß¤¦¤â±¦ÏÓ¤Ë¼ö¤¤¤ò¼õ¤±¡¢Â¼¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿ÀÄÇ¯¥¢¥·¥¿¥«¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤â¤Î¤Î¤±É±¡É¥µ¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿¹¤È¿Í¤¬Áè¤ï¤º¤ËºÑ¤àÊýË¡¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ëÊª¸ì¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï2020Ç¯¤ÎºÆ¸ø³«¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Ï´ÑµÒÆ°°÷1500Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ201.8²¯±ß¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
