柔道・永瀬貴規、五輪連覇の裏側。「王者でない」コーチだから見えた選手の本音と可能性

東京五輪とパリ五輪で、2大会連続の金メダルを手にした柔道・永瀬貴規選手。そんな「最強」選手にも、実は不安が強く、ネガティブに悩む一面がありました。その繊細なメンタルに寄り添い、無理に変えようとせず、あえて“そのまま”を活かす指導を行ったのが、柔道男子日本代表のコーチだった金丸雄介さん。永瀬選手を変えるのではなく、金丸さん自身が選手の捉え方を変えたことで、やがて金メダル連覇という結果につながっていきました。

2025年8月8日発売の新刊『叱らない時代の指導術 主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』（NHK出版新書）では、そんな世界トップレベルの選手を支えた指導者の育成法が紹介されています。本書から抜粋したこの記事の前編では、不安を抱えていた永瀬選手が、なぜ2大会連続で金メダルをつかむことができたのかを紹介しました。後編では、金丸さんがどんな葛藤を抱きながら永瀬選手の指導と向き合い、自らのスタイルをどう築いていったのか、その歩みを追っていきます。

問いかけては傾聴する

金丸自身はオリンピックチャンピオンではない。2007年リオデジャネイロ世界柔道選手権で銅メダルを獲得するも、翌年28歳で出場した北京五輪は7位入賞にとどまった。世界で 7番目に強い証なのに、日本のお家芸とされる柔道界ではメダル以外認められない。

「もう失敗というか、成績を残してないと受け止められるので。辛かったですね」

夜も眠れず落ちこんだが、2か月後には現役を引退してナショナルチームのコーチに就任。高校生など育成カテゴリーの指導を担当したが、筑波大の学生時代にコーチング理論を学んだものの指導実践の経験は乏しく、当然ながら確固たる指導哲学もなかった。

「結局選手上がりなので、自分だったらこうするとか、見てきた強い選手はこうしていたぞとか(自分の考えを)押しつけていた気がします。要するに経験則に縛られて指導していました」

目の前の選手は俺じゃない─ その気づきが自らの指導哲学構築への第一歩だったという。

例えば、サッカーやバスケットボールで、コーチが外から選手に対し逐一プレーを指示する「アウトサイドコーチング」はよくないこととされる。自分で判断する力を養う機会を選手に与えないからだ。同じく柔道でも、練習中に指示しないほうがいい。それなのに「あれやれ、これやれと声をかけていました。選手が自分で考えてやろうとしているときに、その技を先に言っていたり。今思うと、穴があったら入りたいくらいです」。

それでもほかの柔道コーチたちに比べれば、金丸の指示命令は少なかったと聞く。それに感情に任せて怒鳴ったり、選手の人格を否定するような暴言はなかった。子どものころから柔道で怒られた経験が一切ないからだ。ただし、なんとか選手に理解してもらおうと力が入り、話が長くなる。

「しゃべっている時間は長かったですね。でも、いろんな選手と付き合って、いろんなタイプがいるんだな、一方的な指導はあまり意味をなさないなと気づいた」と金丸。だからこそ永瀬に問いかけては、彼の口からぽつぽつとこぼれる言葉をすくいとる、つまり傾聴することにこころを砕いた。

答えない永瀬に鍛えられた「行間を読む力」

柔道のような個人競技の指導は、スタイルも性格も異なる一人ひとりと向き合う時間が長い。目の前の選手に話を聞かなければ、練習で何をすればいいのか、試合をどう戦えばいいのかは判断できない。話の内容だけでなく、表情も見なければいけない。なぜなら、選手が語る言葉が本音かどうかわからないからだ。「僕は、永瀬に育てられたように思います。なぜかといえば、永瀬って、人の話をよく聞くんですよね」

金丸は笑みをたたえながら話し始めた。東京五輪までの話だ。日本代表チームは、例えば海外遠征に行くと試合の前後に振り返りをする。まず選手と監督の井上康生との振り返りだ。そうすると、永瀬は金丸に、監督の井上が言った言葉をそのまま話すときがあった。

どうだった? 金丸が尋ねると「組手をこうしたほうがいいと思います」と井上に言われたとおりのことをそのまま言う。棒読みに聞こえるうえに、表情を観察すると本人はそこまで思ってはいないように見えた。

「永瀬の表情や、その言葉と言葉の“間”を汲み取らないといけないんです。彼の言葉を慎重にかみ砕いていくと、これは額面通りではないぞという発見がよくありました」

答えない永瀬によって「行間を読む力」を鍛えられた。

他方で、永瀬と同じ防衛的悲観主義なのに、一見すると方略的楽観主義に見える選手もいた。自分の不安を他者に見せたくなくて虚勢を張るのだ。日本には「男児たるもの弱音は吐くな」といった男らしさを求められる文化がある。アスリートはそれを求められ、虚勢だとしても強気な態度がメディアに称えられる。

それを「本当は不安なんだろ?」と否定すると、余計に虚勢を張ってしまう。男性学で言われる「男らしさの弊害」である。したがって金丸は「そこは受け入れて、もう少し深いところで話して、こちらが相手(選手)の気持ちを翻訳する」という。

元王者ではないからこそ選手の話を聴く

金丸いわく「指導者は黒子」。表に出ず、裏で汗をかく。傾聴し、問いかけて、選手のマインドセットを整える。

「特にトップ選手には何かを教えるなんてことはほぼない。いかに環境を整備してあげるかが肝ですね」

金丸は、五輪でチャンピオンになったことがないのに、永瀬らをチャンピオンにするという使命を与えられた。最初はそこに葛藤があった。

「王者になったことがないのでわからないんですよ。だったら、選手の話を聴くしかない じゃないですか。一緒に見つけていくっていうスタンスです。でも、そのことを学べて、指導者としても成長できたかなとは思います」

チャンピオンであれば、元王者として「ポジショントーク」ができる。選手からも「現役のときに優勝しているコーチだから」と言うことを聞いてもらえる。過去の成績が高ければ高いほど説得力が増すのだ。

しかしながら、目の前の選手は、教える側の「元選手」とは違うパーソナリティーと特性を持ち、異なる時代に戦う。ポジショントークには相手の姿を見えなくさせる負の側面があることを忘れてはならない。それを考えると、王座に就かなかったからこその成長を得た金丸は、誰もが手本にできる指導者に違いない。いかなる競技も敗者のほうが多いのだから。

