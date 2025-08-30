¡Ö»ä¡¢ÈýÌÓ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×Ì¼¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¢ªÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«6.1Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Îw¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ó✌☺︎🖐(@r28s14m)¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ï¿´¤ÎÀ®Ä¹¤¬Áá¤¯¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ì¤¤¤ó¤µ¤ó¤âÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»ä¡¢ÈýÌÓ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤½¤¦¡£¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£

ÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Î¾Ú

¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤·¤À¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤·¤âÄÌ¤ëÆ»¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤ÏÍ§Ã£¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢²á¾ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤ì¤¤¤ó✌☺︎🖐(@r28s14m)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¼¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£

Ä¹½÷¤¬¿¼¹ï¤Ê´é¤Ç
👧»ä¡¢ÈýÌÓ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡©
M¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä

👩(¤ªÍ§Ã£¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤Ê¡Ä)
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Í¡©

👧¤¸¤ã¤¢¤µ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´é¤Î¼þ¤ê¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤Æ¡¢¥¢¥´¤Þ¤Ç·Ò¤¬¤ì¤Ð¥Ïー¥È¤Ë¤Ê¤ë¡©¥Ïー¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¡£

👩¥Ïー¥È¤Ë⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️

¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿Ì¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»ä¡¢ÈýÌÓ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ì¤¤¤ó¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤Ä¤¤¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¡Ö¥¢¥´¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¥Ïー¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥Ïー¥È¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÓ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¥Ïー¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎwwwËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤😆¡×¡ÖÈýÌÓ¤ä¤â¤ß¤¢¤²¡¢É¦¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¥Ïー¥È¡Ä❤️🥰¥·¥åー¥ë¤¹¤®¤Þ¤¹¤¬È¯ÁÛ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í😍¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤É¤¦¤«¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°À®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

