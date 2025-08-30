¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¹Ã»Ò±à¼Âà¤Î¹ÎÍ¡¡½©ËÜ·ò¸ã¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø£²£³¡½£°¤Î¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ø²÷¾¡È¯¿Ê¡¡°ÛÎã¤ÎÊóÆ»¿Ø£²£°¼Ò°Ê¾å½¸·ë
¢¡½©µ¨¹Åç¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¢¦ÃÏ¶èÍ½Áª£²²óÀï¡¡¹ÎÍ£²£³¡½£°ÌýÌÚ¡á£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£³£°Æü¡¢¹ÎÍ¹â¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡¡£±·î¤Ëµ¯¤¤¿ÉôÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò¼Âà¤·¤¿¹ÎÍ¤¬£³£°Æü¡¢½©Âç²ñ¤Î½éÀï¤ÇÌýÌÚ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡££²²ó¤Þ¤Ç¤Ç£±£·ÆÀÅÀ¤È°µÅÝ¡££µ²ó¥³¡¼¥ë¥É£²£³¡½£°¤Ç¡¢£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂåÉ½·èÄêÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤ÈÃæ°æÆ×°ìÉôÄ¹¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢£Ï£Â¤Ç¥³¡¼¥Á¤Î¾¾ËÜ·ò¸ã»á¡¢¿·ÉôÄ¹¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÉô¤Î¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿Âì¸ýµ®É×»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤Ï¡Ö£±¡¢£²Ç¯À¸¤ÏÆþÇ°¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¸½ºß¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢£²£³Æü³«Ëë¤Î½©µ¨¹ÅçÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø£²£°¼Ò°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ¹ÎÍ¤ÎÁûÆ°¤Î·Ð²á
¡¡¢§£··î²¼½Ü¡¡£±·î¤ËÉôÆâ¤ÇË½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬³È»¶¡£
¡¡¢§£¸·î£µÆü¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï¡¢¿³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç£³·î¤Ë¸·½ÅÃí°ÕÁ¼ÃÖ¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÌîµåÉô¤Ï³«²ñ¼°¤Ë»²²Ã¡£
¡¡¢§£¶Æü¡¡³Ø¹»¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·Ð°Þ¤ÈÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÇºÜ¤·¡¢£±·î£²£²Æü¤Ë¡ÖÉô°÷´Ö¤Ç¤ÎË½ÎÏ¤òÈ¼¤¦ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢£²Ç¯À¸Éô°÷¡ÊÅö»þ¡Ë£´¿Í¤Ë¤è¤ë£±Ç¯À¸Éô°÷¡ÊÅö»þ¡Ë£±¿Í¤Ø¤Î¶»¤äËË¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¡££²·îÃæ¤Ë¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ËÊó¹ð¤·¡¢Åö³ºÉô°÷¤¬°ìÄê´ü´Ö¤Ï¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤ÏÅ¾¹»¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸øÉ½¡£
¡¡¢§£·Æü¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬Æ±¹»¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤ëÈ½ÃÇ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¡££±²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î»ö°Æ¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë³Ø¹»Â¦¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ´ººÃæ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¢§£¹Æü¡¡³Ø¹»¤ÏÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Çº£Âç²ñ½Ð¾ì¼Âà¤ò·èÄê¡£
¡¡¢§£±£°Æü¡¡ËÙÀµÏÂ¹»Ä¹¤¬Âç²ñËÜÉô¤Ë¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¢§£±£¶Æü¡¡Æ±¹»¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç£Ó£Î£Ó¾å¤Ç»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¡¢²²Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯Åê¹Æ¤äÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¢§£²£±Æü¡¡Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡¢Ãæ°æÆ×°ìÉôÄ¹¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£½©µ¨Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£
¡¡¢§£²£·Æü¡¡Æ±¹»¤¬¿·¤¿¤ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¡£